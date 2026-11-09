Marsiglia, i bambini soldato della droga: reclutati a 13 anni per spacciare, torturare e uccidere. L’inchiesta shock della BBC

A tredici anni possono guadagnare 3.000 euro al mese spacciando droga. A quindici possono essere reclutati per sequestrare, torturare e persino uccidere. E quando tentano di abbandonare le organizzazioni criminali rischiano di essere picchiati, ricattati o assassinati. È il mondo delle bande di narcotrafficanti di Marsiglia, raccontato in una lunga e impressionante inchiesta della BBC, realizzata dal corrispondente James Waterhouse, che dopo mesi di ricerche è riuscito a entrare nei quartieri controllati dalle organizzazioni criminali e a raccogliere le testimonianze di alcuni loro membri.

La seconda città della Francia, conosciuta per il porto, il turismo, la cultura mediterranea e la vivacità artistica, nasconde un’altra realtà. Nei grandi complessi di edilizia popolare dei quartieri settentrionali, i cosiddetti Quartiers Nord, alcune organizzazioni gestiscono il commercio di stupefacenti, controllano gli accessi ai palazzi, sorvegliano le strade e reclutano adolescenti provenienti non soltanto da Marsiglia, ma da tutta la Francia.

Il gruppo più potente è la DZ Mafia, organizzazione criminale diventata una delle più temute del Paese dopo una sanguinosa guerra per il controllo del mercato della droga.

Il biglietto nascosto nella consegna di hashish: «Abbiamo 15 anni, aiutateci»

Uno degli episodi più sconvolgenti raccontati dalla BBC risale al 2022.

Una donna aveva appena acquistato hashish da un giovanissimo spacciatore quando, insieme alla droga, si era ritrovata tra le mani un biglietto. Poche parole, sufficienti a farle chiamare immediatamente la polizia: «Siamo tenuti prigionieri e abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo 15 anni».

Il ragazzo era uno dei due adolescenti che avevano inizialmente contattato una banda criminale nella speranza di guadagnare denaro. Uno era stato incaricato di gestire gli incassi, l’altro di vendere stupefacenti nelle strade del quartiere Frais-Vallon.

Quando i capi li avevano accusati di aver fatto sparire parte del denaro, la loro vita si era trasformata in un incubo.

Secondo quanto emerso nel processo celebrato quest’anno, i due minori erano stati ripetutamente picchiati, costretti a subire umiliazioni filmate per poterli ricattare e uno di loro aveva subito anche violenza sessuale.

Avevano tentato di fuggire lanciandosi da una finestra del secondo piano. Uno era riuscito a scappare, mentre l’altro era stato raggiunto dai suoi aguzzini, nuovamente picchiato e accoltellato. Era comunque sopravvissuto.

Per quelle violenze sei uomini sono stati condannati a pesanti pene detentive.

La DZ Mafia, il controllo dei quartieri e il reclutamento dei minorenni

La BBC descrive un’organizzazione che opera con modalità simili a quelle dei grandi gruppi criminali internazionali.

La DZ Mafia utilizza i social network per diffondere comunicati, rivendicare il proprio potere e alimentare una reputazione fondata sulla paura. La sigla DZ richiama il codice internazionale dell’Algeria e tra i fondatori figura Mehdi Laribi, indicato come franco-algerino, fermato quest’anno in Algeria nell’ambito di un mandato di arresto francese.

Il gruppo è emerso con particolare forza nel 2023, anche attraverso video diffusi online nei quali uomini incappucciati pronunciavano dichiarazioni pubbliche.

Ma la sua forza non deriva soltanto dalla violenza. Le organizzazioni criminali hanno sviluppato un sistema di reclutamento che sfrutta i social media, promettendo ai ragazzi stipendi elevati, automobili, appartamenti e uno stile di vita apparentemente irraggiungibile.

La BBC ha individuato annunci online destinati a reclutare autisti, corrieri e perfino killer. I messaggi raggiungono adolescenti che vivono anche a Parigi, Nantes, Lille e in altre città francesi.

Le bande cercano soprattutto giovani vulnerabili, talvolta senza precedenti penali, spesso attratti dalla possibilità di guadagnare rapidamente.

Una volta entrati nell’organizzazione, però, abbandonarla diventa estremamente difficile.

Sono immigrati di seconda o terza generazione?

La questione delle origini dei protagonisti merita una distinzione importante.

Marsiglia ha una lunga storia di immigrazione, in particolare dal Maghreb, e nei suoi quartieri popolari vivono numerose famiglie francesi con radici algerine, marocchine e di altri Paesi. Alcuni esponenti della criminalità organizzata hanno origini nordafricane, come il fondatore franco-algerino della DZ Mafia citato nell’inchiesta.

Tuttavia, la BBC non fornisce elementi sufficienti per stabilire se i giovani intervistati siano immigrati oppure francesi figli o nipoti di immigrati, appartenenti quindi alla seconda o alla terza generazione.

La distinzione non è soltanto terminologica: chi nasce in Francia da genitori immigrati appartiene alla seconda generazione, mentre chi ha nonni immigrati appartiene alla terza. Non si tratta, in entrambi i casi, di persone necessariamente immigrate in prima persona.

Non sarebbe quindi corretto attribuire un’unica origine etnica o migratoria ai membri delle bande descritti nell’inchiesta. Il reclutamento, peraltro, coinvolge ormai giovani provenienti da diverse aree della Francia, non esclusivamente dai quartieri marsigliesi.

Il punto centrale documentato dalla BBC è il sistema di sfruttamento dei minorenni, attraverso il quale le organizzazioni attirano ragazzi vulnerabili e li trasformano in manodopera criminale.

A tredici anni guadagnava 3.000 euro al mese. Oggi ne incassa fino a 10mila

Tra le testimonianze raccolte dai giornalisti britannici c’è quella di un giovane identificato con lo pseudonimo di Joe, appartenente a una banda rivale della DZ Mafia.

Oggi ha 23 anni, ma racconta di aver iniziato a lavorare nel traffico di droga quando ne aveva appena tredici.

All’epoca, sostiene, guadagnava già circa 3.000 euro al mese. Oggi i suoi compensi oscillerebbero tra 5.000 e 10.000 euro.

È una cifra enorme per un adolescente, soprattutto in quartieri dove le difficoltà economiche possono rendere particolarmente seducente la promessa di denaro immediato.

Joe riconosce che il commercio degli stupefacenti distrugge molte esistenze, ma sostiene che ciascuno sia responsabile delle proprie scelte.

Ancora più inquietante è la testimonianza di Adam, nome di fantasia attribuito a un giovane detenuto in attesa di processo perché coinvolto, secondo le accuse, in diversi omicidi.

Parlando alla BBC attraverso una videochiamata dal carcere, il ragazzo descrive con impressionante freddezza la violenza esercitata dalle squadre criminali, dai pestaggi ai sequestri fino agli omicidi.

Spiega di aver fatto carriera all’interno della banda proprio grazie alla sua determinazione e alla capacità di agire senza esitazioni.

Un altro testimone, Camil, oggi ventenne, sostiene di essere riuscito a lasciare la DZ Mafia dopo aver trascorso gli anni dell’adolescenza al suo interno. Racconta un’organizzazione capace di individuare i desideri dei ragazzi e soddisfarli per conquistarne la fedeltà, salvo poi sfruttarne ogni debolezza.

I quartieri dove le bande decidono chi può entrare

Per documentare il controllo esercitato dalle organizzazioni criminali, i giornalisti della BBC hanno accompagnato Fadella Ouidef, una residente di 41 anni e madre di quattro figli, all’interno di uno dei complessi residenziali dei quartieri settentrionali.

L’esperienza è durata pochissimo.

Dopo appena 37 secondi dall’ingresso nel quartiere, le telecamere sono state individuate dalle vedette della banda. Un veicolo ha bloccato l’automobile della donna, costringendo il gruppo a interrompere le riprese.

Soltanto dopo alcune spiegazioni è stato consentito loro di allontanarsi.

Nei complessi controllati dai narcotrafficanti, le strade di accesso sono presidiate da giovani incaricati di segnalare l’arrivo della polizia. Sui muri compaiono persino i listini con i prezzi di cocaina, hashish e marijuana.

Le palazzine e la particolare conformazione delle vie consentono alle bande di controllare facilmente il movimento delle persone.

Gli spari delle armi automatiche non rappresentano una rarità in alcune di queste aree.

La madre di Hugo: una telefonata per sapere che suo figlio era stato colpito alla testa

L’inchiesta racconta anche la storia di Hugo, un ragazzo proveniente dal nord della Francia.

A quindici anni era scappato di casa dopo un litigio familiare. Era stato ritrovato dalla polizia a Marsiglia, a quasi mille chilometri di distanza, con denaro e cannabis.

Qualche anno dopo, nel 2023, aveva comunicato ai genitori di aver trovato un lavoro stagionale in un ristorante vicino alla città mediterranea.

Per alcune settimane aveva telefonato regolarmente a casa, rassicurando la famiglia.

Poi, improvvisamente, la chiamata di un medico. Il giovane era arrivato in ospedale con una ferita da arma da fuoco alla testa.

Hugo è morto. La polizia sospetta che fosse entrato in contatto con una delle organizzazioni criminali attive nei Quartiers Nord, ma le circostanze della sua uccisione non sono state chiarite.

La madre, Karine Brouillard, racconta alla BBC il dolore di una famiglia distrutta e l’impossibilità di comprendere fino in fondo come il figlio fosse finito in quel mondo.

Il business miliardario della droga e oltre 10mila minorenni coinvolti

I numeri riferiti nell’inchiesta mostrano quanto il problema abbia ormai assunto dimensioni nazionali.

Secondo Dimitri Zoulas, responsabile dell’unità francese di contrasto al narcotraffico, il mercato illegale degli stupefacenti genera in Francia circa sette miliardi di euro ogni anno e coinvolge, a vario titolo, circa 200mila persone.

Il numero dei consumatori di cocaina, che nel 2017 era stimato attorno a 600mila, potrebbe raggiungere prossimamente i due milioni.

Particolarmente allarmante il coinvolgimento dei minori: secondo i dati ufficiali citati dalla BBC, nel 2025 oltre 10mila bambini e adolescenti sono stati coinvolti in qualche forma nelle attività legate al traffico di droga.

Le forze dell’ordine francesi hanno intensificato le operazioni contro le organizzazioni criminali. Dal 2024 sarebbero state arrestate circa mille persone collegate alla DZ Mafia, 600 delle quali incarcerate.

Eppure, nonostante gli arresti e i sequestri di stupefacenti, le bande continuano a sostituire gli affiliati e ad allargare il reclutamento, utilizzando soprattutto internet.

A rendere ancora più complessa la situazione è il fatto che alcuni dirigenti criminali riescono a impartire ordini dal carcere o dall’estero, mantenendo il controllo delle attività attraverso una rete di collaboratori.

La conclusione che emerge dall’inchiesta della BBC è particolarmente inquietante: le organizzazioni criminali non si limitano più ad arruolare ragazzi per vendere droga, ma reclutano adolescenti da impiegare in sequestri, torture e omicidi, considerandoli facilmente sostituibili.

La trasformazione dei minorenni in strumenti della violenza organizzata rappresenta uno degli aspetti più gravi del narcotraffico francese. Una realtà che non riguarda soltanto le periferie di Marsiglia, ma che attraverso i social network è diventata capace di attirare giovani da tutto il Paese.