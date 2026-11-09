Vicentino – Con il braccialetto elettronico torna sotto casa dell’ex: scatta l’allarme, scappa in monopattino e finisce in carcere

Non poteva avvicinarsi a meno di mille metri dall’ex compagna e dal padre della donna, ma si è presentato nei pressi della loro abitazione, facendo scattare l’allarme del braccialetto elettronico. Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri nella tarda mattinata di sabato 7 novembre a Rosà, nel Bassanese, per aver violato le misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria.

L’uomo, cittadino italiano dimorante nel Bassanese ma di fatto senza fissa dimora, era sottoposto dal 28 ottobre 2026 al divieto di avvicinamento all’ex compagna e al padre convivente di lei, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno mille metri da entrambi e dai luoghi abitualmente frequentati. Nei suoi confronti era stata inoltre disposta l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’episodio si è verificato intorno alle 12 di sabato 7 novembre, quando il padre della donna, un 61enne residente a Rosà, ha contattato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa per segnalare la presenza dell’ex compagno della figlia all’esterno della propria abitazione.

Contemporaneamente, alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza è arrivata la segnalazione automatica del braccialetto elettronico, che ha rilevato la violazione della distanza imposta dal provvedimento giudiziario.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Stazione di Rosà, supportati dai colleghi di Romano d’Ezzelino. Dopo aver raccolto le prime informazioni dalle persone coinvolte, i militari si sono messi alla ricerca del 42enne, che nel frattempo si è allontanato dall’abitazione.

Lo hanno rintracciato poco distante, seduto su una panchina a circa 400 metri dalla casa, una distanza comunque nettamente inferiore ai mille metri stabiliti dall’autorità giudiziaria.

Quando i Carabinieri lo hanno invitato a seguirli, l’uomo ha accennato ad allontanarsi utilizzando il proprio monopattino elettrico. I militari lo hanno però immediatamente bloccato, accompagnandolo in automobile alla Stazione dei Carabinieri di Rosà per gli accertamenti.

Negli uffici dell’Arma sono state raccolte formalmente le testimonianze delle persone offese. L’ex compagna e il padre hanno riferito anche di ulteriori, precedenti violazioni delle misure cautelari da parte del 42enne, circostanze emerse durante gli accertamenti.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno dichiarato l’uomo in stato di arresto per la violazione del divieto di avvicinamento.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, il 42enne è stato trasferito nel carcere di Vicenza, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’intervento è stato condotto dai Carabinieri della Stazione di Rosà con il supporto dei militari di Romano d’Ezzelino. La vicenda ha evidenziato anche il ruolo del dispositivo elettronico di controllo, il cui allarme è scattato contestualmente alla segnalazione effettuata dal padre della donna.

L’arresto è stato eseguito d’iniziativa dai Carabinieri. La responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.