Veneto – Incendio nel centro spirituale delle Clarisse: letto distrutto, una suora soccorsa per il fumo

Un incendio è divampato all’interno di una camera del centro spirituale “Oasi di Sant’Antonio”, nella struttura delle Suore Clarisse di via Sant’Antonio a Camposampiero, in provincia di Padova. Le fiamme hanno distrutto un letto e provocato ingenti danni da fumo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una religiosa è stata affidata al personale sanitario del 118 per accertamenti precauzionali dopo aver inalato del fumo.

L’allarme ha fatto scattare l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, intervenute con personale proveniente dal distaccamento di Borgoricco e con un’autobotte inviata dalla sede di Padova.

I pompieri sono riusciti a spegnere rapidamente l’incendio, impedendo che le fiamme si propagassero alle altre stanze e al resto dell’edificio.

Il rogo ha completamente distrutto uno dei letti presenti nella camera interessata, mentre il fumo sprigionato dalla combustione ha invaso anche i locali adiacenti, causando danni considerevoli.

Una delle suore presenti nella struttura, che aveva respirato del fumo, è stata sottoposta a controlli da parte degli operatori del 118 a scopo precauzionale. Non risultano persone ferite.

Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di ventilazione per liberare gli ambienti dal fumo e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei locali.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. I tecnici dei vigili del fuoco stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire l’origine del rogo.