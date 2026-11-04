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4 Novembre 2026 - 15.38

È morto Tinto Brass, maestro del cinema erotico italiano: aveva 93 anni

Nicoletta Ugolini
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Il regista Tinto Brass è morto stamattina, intorno alle 10.30, a Roma. Aveva 93 anni, essendo nato a Milano il 26 marzo 1933. A darne notizia all’ANSA sono stati la moglie Caterina Varzi e i figli Bonifacio e Beatrice. La famiglia ha fatto sapere che per ora è prevista una cerimonia funebre strettamente privata.

Brass era considerato uno dei maggiori interpreti del cinema erotico italiano, genere che ha segnato gran parte della sua carriera con titoli come “La chiave”, “Miranda” e “Paprika”.

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