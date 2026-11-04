“Alberi per la pianura veneta”, domenica 29 novembre la consegna delle piante ai cittadini

VICENZA 4 NOVEMBRE 2026 – Nel corso della domenica ecologica del 29 novembre ci sarà la consegna delle piante ordinate dai cittadini nell’ambito del progetto “Alberi per la pianura veneta”, l’iniziativa promossa dalla Regione del Veneto con la partecipazione di Vicenza e di tutti i Comuni limitrofi della cintura cittadina per la consegna di giovani alberi ed arbusti autoctoni a cittadini e amministrazioni.Sono state ben 2700 le piante prenotate quest’anno a Vicenza durante il periodo della campagna, aperta da luglio a inizio settembre, che dava la possibilità ai cittadini interessati di richiedere gratuitamente fino a 10 piantine per nucleo famigliare. Il 29 novembre sarà quindi possibile procedere con il ritiro, recandosi tra le 8.30 e le 16 al campo scuola di via Bellini. Le piante, fornite da Veneto Agricoltura, saranno consegnate con la collaborazione dell’associazione Alberi felici Vicenza, che opera al campo scuola comunale Stefano Bazzo di via Bellini e già protagonista di numerosi eventi di piantumazione in città. Sarà quindi l’occasione anche per conoscere i volontari e le attività dell’associazione.I cittadini che hanno prenotato le piante dovranno mandare un’email all’indirizzo serviziocivileambiente@comune.vicenza.it. per confermare che domenica 29 novembre saranno presenti per il ritiro o per indicare il nominativo di una persona delegata.«La risposta dei cittadini a questa nuova edizione del progetto è stata straordinaria: 2.700 piante prenotate sono un segnale chiaro di quanto la nostra comunità abbia a cuore il futuro del territorio – sottolinea l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. Ringrazio di cuore i volontari dell’associazione Alberi Felici Vicenza, il cui supporto fondamentale durante questa giornata e il costante impegno sul campo rendono possibili iniziative così preziose per la città. ​Piantare sempre più alberi all’interno del nostro contesto urbano è un’azione concreta ed essenziale per il benessere di tutti: le piante, per di più autoctone grazie a Veneto agricoltura giocano un ruolo decisivo nell’intercettare le particelle inquinanti, nel migliorare la qualità dell’aria e nel rendere Vicenza una città sempre più sostenibile e vivibile. ​Accogliere e piantare un albero, inoltre, racchiude un profondo valore simbolico e civico: è la metafora del saper guardare oltre noi stessi e del prendersi cura delle esigenze di tutta la collettività. Una pianta non è un semplice oggetto decorativo, ma un essere vivente che richiede attenzione, responsabilità e costanza per essere accompagnato fino alla sua piena maturità. Abbiatene cura, perché far crescere un albero oggi significa coltivare il benessere di chi vivrà la città domani. E nel frattempo, grazie alla locandina preparata dai nostri volontari del Servizio civile ambientale, con le istruzioni nel QR code, progettate esattamente dove e come piantarlo».Gli aderenti all’iniziativa dovranno presentarsi con un documento d’identità e possibilmente con un contenitore. Le piante, alte circa 50 centimetri, saranno infatti consegnate senza vasetto e con un pane di terra. I volontari presenti forniranno inoltre indicazioni utili su come prendersi cura delle piantine. Le istruzioni sono presenti anche nel sito di Veneto Agricoltura e nella locandina, realizzata dai volontari del Servizio civile ambientale del Comune di Vicenza. Maggiori informazioni: https://alberinpianura.it/iniziativa/cittadini/come_piantare.html