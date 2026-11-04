Giro d’Italia, Stefani: “Il Giro ama il Veneto. Due arrivi di tappa a Possagno e Vo’, e il passaggio tra le Prealpi trevigiane e bellunesi”

Venezia, 3 novembre 2026 – “Il Giro ama il Veneto. Lo raccontano le nostre strade e piazze che a maggio si vestiranno di rosa. Il 10 la carovana entrerà nella nostra regione dalla pianura per salire tra le colline trevigiane fino a Possagno, paese natale di Antonio Canova. Il traguardo sarà davanti al Tempio Canoviano, nel 270° anniversario della nascita dello scultore, un omaggio all’arte e alla bellezza della nostra terra. La Corsa Rosa tornerà il 26 maggio, attraversando la pianura fino a Vo’ Euganeo, ai piedi dei Colli Euganei. Il 28 maggio il Giro tornerà protagonista nel Nordest, con una frazione che interesserà anche i territori della Valsugana e delle Prealpi, in un’area profondamente legata alla storia del ciclismo e alla figura di Ottavio Bottecchia, primo italiano a vincere il Tour de France. Ogni volta che il Giro attraversa il Veneto, coinvolge un’intera comunità che lo attende fin dall’alba, lungo le strade, con le bandiere al vento e l’emozione negli occhi. È una festa popolare che unisce le generazioni e che i veneti sapranno vivere e condividere con tutto il calore e l’ospitalità che li contraddistinguono”.Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto commenta l’annuncio odierno delle tappe della 110ª edizione del Giro d’Italia, in programma dall’8 al 30 maggio, con partenza da Trieste e arrivo a Roma.“Vo’ avrà un significato particolarmente importante: è un territorio che ha attraversato momenti difficili e che oggi si prepara a vivere una nuova pagina di sport, condivisione e speranza, mostrando al mondo la bellezza e la forza della propria comunità – aggiunge Stefani –. Desidero ringraziare RCS Sport per aver scelto ancora il Veneto, i sindaci, le amministrazioni locali, le società sportive e le migliaia di volontari che renderanno possibile questa grande festa. Ai ciclisti, agli appassionati e a tutti coloro che seguiranno il Giro rivolgo un invito: venite a vivere il Veneto, a scoprirne i paesaggi, le bellezze e l’ospitalità. Troverete una terra pronta ad accogliervi con entusiasmo, con il sorriso e con il calore della sua gente. Perché il Giro ama il Veneto, ma anche il Veneto ama il Giro e sa trasformare ogni suo passaggio in un’emozione da condividere”./