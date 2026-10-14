Inaugurato il nuovo Pala Rosà

Con la cerimonia di inaugurazione è stato ufficialmente riconsegnato alla cittadinanza il rinnovato Pala Rosa dopo due anni di interventi edilizi finalizzati alla totale messa in sicurezza e al completo efficientamento energetico.

Un importante traguardo che l’Amministrazione rosatese, in collaborazione con l’associazione Volley Rosà, desidera condividere con autorità, cittadini, scuole e con le tante associazioni sportive utilizzatrici della struttura che verranno presentate nel corso della cerimonia.

L’importante intervento di riqualificazione del Pala Rosa è stato suddiviso in due stralci per limitare la chiusura temporanea del palazzetto e ridurne il più possibile i disagi agli utenti. L’Amministrazione ha proceduto dapprima all’adeguamento antisismico per la messa in sicurezza nel periodo dal dicembre 2024 al dicembre 2025, e successivamente all’efficientamento energetico terminato nell’agosto 2026, dopo altri 12 mesi di lavoro, che ha comportato il rifacimento completo della copertura e l’adeguamento degli impianti tecnologici.

Le opere principali hanno interessato il consolidamento delle pareti esterne e del tetto e successivamente la coibentazione dei muri perimetrali con la posa in opera del cappotto, della copertura con un aumento di spessore del pacchetto ora di 18 cm, nonché dei controsoffitti negli spogliatoi. Inoltre sono stati eseguiti lavori per il posizionamento dei pannelli dell’impianto fotovoltaico, la sostituzione degli infissi e l’installazione di due pompe di calore a cui si sommano interventi di tinteggiatura degli interni e di sistemazione degli spazi destinati alla sala pesi.

A ciò si aggiunge il rifacimento della pavimentazione della palestra principale per una spesa di circa 50 mila eurointeramente sostenuta dal Volley Rosà, ovvero l’associazione che ha in gestione la struttura.

Il risultato ottenuto è un edificio sostenibile che riduce al minimo l’impatto ambientale e tutela al contempo il benessere di chi lo frequenta garantendo il massimo comfort.

L’investimento complessivo è stato di 550 mila euro per il primo stralcio, di cui 425 mila sono stati attinti da un finanziamento statale con il bando “Sport e Periferie 2022” e 985 mila euro per il secondo stralcio, di cui oltre 658 mila finanziati attraverso il “Programma Regionale Veneto FESR 2021 – 2027”.

La parte restante del costo complessivo di un milione e mezzo di euro, è stata inserita quale voce di spesa nel bilancio comunale.

Un risultato, questo, che conferma la capacità dell’Amministrazione di intercettare risorse sovracomunali da trasformare in opere al servizio della comunità e che dimostra, ancora una volta, quanto l’Amministrazione rosatese abbia a cuore la sicurezza, il benessere e l’inclusione sociale in quanto principi fondamentali a cui dedicare la massima attenzione.

“Nell’arco di un biennio di lavori piuttosto impegnativi riconsegniamo alla comunità, dopo la Palestra Balbi, anche il Pala Rosa” dichiara il sindaco Elena Mezzalira. “Sono due strutture fondamentali per la pratica sportiva a tutte le età, utilizzate al mattino anche dalle scuole e nel resto della giornata dalle tante associazioni del territorio. Abbiamo scelto di investire nella sicurezza e nella sostenibilità perché lo sport è salute, educazione, inclusione e merita spazi all’altezza. Questo intervento conferma la concretezza che da sempre contraddistingue la nostra Amministrazione e per cui ci impegniamo ogni giorno”. Infine “ringrazio gli uffici, le imprese, le scuole e le associazioni per l’attesa e la collaborazione di questi mesi, in particolare il Volley Rosà per il contributo alla nuova pavimentazione”.

