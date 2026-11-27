Dal 5 dicembre al 6 gennaio 2027 torna “Natale a Lonigo”, il ricco programma di eventi promosso dal Comune di Lonigo per far immergere cittadinanza e visitatori nel periodo delle feste.

Si parte sabato 5 dicembre alle ore 15:00 in Piazza Garibaldi con l’appuntamento più importante: l’inaugurazione del Villaggio di Natale accompagnata dalla Filarmonica di Lonigo e l’arrivo di Babbo Natale, in diretta su Radio Stella FM.

Per tutto il mese, poi, la Piazza Garibaldi ospiterà il Villaggio e la giostra per bambini, oltre a spettacoli, laboratori e animazione pensati per i più piccoli e le famiglie. Una “dolce” aggiunta di quest’anno è rappresentata dal chiosco con bevande calde, dalla cioccolata al vin brulè, dal tè caldo al bombardino, per scaldare le giornate di festa.

L’organizzazione è affidata agli Assessorati al Commercio e agli eventi, in collaborazione con Pro Loco Lonigo, Terre del Guà, Confcommercio Vicenza – Mandamento di Lonigo e Ufficio IAT.

L’Assessora agli Eventi Benedetta Loro evidenzia, proprio, il lavoro di coordinamento, affermando che “organizzare un programma natalizio, similmente a ciò che avviene in estate per i Venerdì di Luglio, significa coordinare tanti aspetti diversi, da quelli tecnici e logistici a quelli culturali e ludici, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro e divertimento per tutti. Desidero ringraziare gli uffici comunali, il consigliere Simone

Zampieri per il supporto e l’aiuto concreto, la Pro Loco e Confcommercio per la costante collaborazione e tutte quelle associazioni e commercianti che hanno risposto con entusiasmo”.

“Il Natale è il momento in cui una comunità si ritrova – dichiara il sindaco Pier Luigi Giacomello – e anche quest’anno vogliamo che Lonigo sia il luogo dove viverlo insieme. Il programma è pensato per i nostri cittadini, ma anche per accogliere le famiglie e gli ospiti dei paesi vicini, che invitiamo a scoprire un centro storico illuminato e pieno di vita. Tutto questo è possibile grazie alla sinergia tra enti, associazioni e attività del territorio: un lavoro di squadra che dimostra quanto Lonigo sappia fare rete. Ringrazio anch’io, dunque,

tutti coloro che hanno collaborato e auguro a tutti un sereno Natale”.

Il segretario del Mandamento Confcommercio di Lonigo, Mirco Fipponi, ci tiene a sottolineare come il periodo natalizio sia un momento particolarmente importante per l’economia dei negozi e dei pubblici esercizi: “Scegliere, quindi, i negozi del paese per i propri acquisti significa premiare la qualità, l’originalità e la competenza. Perché dietro ogni regalo confezionato con cura c’è la storia di un imprenditore che ha creduto nel territorio, di una famiglia che tramanda una passione, di una giovane attività che punta a

crescere. L’invito rivolto a tutti i cittadini è, quindi, quello di acquistare sotto casa e vivere il periodo natalizio nei luoghi degli incontri più autentici: i negozi, i pubblici esercizi e le vie e le piazze di Lonigo, che in questo periodo si vestono di festa. A questo proposito, va sottolineato il grande lavoro di squadra coordinato dal Comune, che ha permesso di realizzare un programma particolarmente coinvolgente e ricco di eventi”.

Infine, anche l’aspetto comunicativo è stato curato in quest’edizione: da un lato la grafica della locandina volutamente minimal ma di forte impatto visivo per porsi in diretta continuità con quella degli eventi estivi, dall’altro la gestione di una pagina Facebook dedicata che settimanalmente, a partire da lunedì 30 novembre, permetterà di rimanere aggiornati su tutte le iniziative.

Tra gli appuntamenti più attesi, oltre all’inaugurazione:

• il Gran Galà di Leonicus al Castello di Bevilacqua (5 dicembre);

• l’apertura straordinaria del Santuario della Madonna dei Miracoli e della Mostra degli ex voto e il concerto della Scuola Campanaria con il carillon nel campanile della Chiesa Vecchia nel giorno dell’Immacolata (8 dicembre);

• lo spettacolo “Cyrano e Quasimodo, la storia continua” a cura di ANFFAS al Teatro comunale (10 e 11 dicembre);

• l’iniziativa “Natale con i Bambini” a cura delle scuole di Lonigo, in collaborazione con Cascina Elle e Agesci, al Teatro all’aperto “Giuseppe Becce” e il successivo Arrivo di Santa Lucia a cura della Pro Loco (12 dicembre);

• “L’Oro della Terra Leonicena” a cura della Pro Loco, la visita guidata “Scopri Lonigo” a cura dell’Ufficio turistico IAT di Lonigo e la passeggiata sul “Sentiero delle fontane” alla scoperta dei presepi organizzata dal CAI Lonigo;

• il concerto “In Nativitate Domini” in Duomo a cura della Parrocchia del SS. Redentore (19 dicembre);

• il tradizionale “Concerto di Natale” con la Filarmonica di Lonigo e la partecipazione del Sovizzo Gospel Choir presso il Teatro comunale (23 dicembre);

• l’ulteriore concerto “O Magnum Mysterium” della Libera Cantoria Pisani presso la Chiesa di San Daniele (27 dicembre);

• la “Brusa la Vecia” a cura del Gruppo Alpini in Via Castelgiuncoli (6 gennaio).

Da non perdere, poi, la Mostra dei Presepi lungo il Sentiero delle Fontane, a cura del CAI (dall’8 al 24dicembre), il Museo della Pesca e delle Tradizioni Locali a Palazzo del Popolo, visitabile gratuitamente a partire dal 13 dicembre e la mostra di pittura “Emozioni a colori” organizzata a Palazzo Pisani dall’Università Adulti-Anziani (dal 28 novembre all’8 dicembre). Un Natale da vivere insieme, tra tradizione, comunità e spirito di festa.

Programma completo e aggiornamenti sulla pagina Facebook “Natale a Lonigo.