Il sindaco Mattia Veronese: «Un intervento straordinario, eseguito in modo impeccabile. Da oggi maggiori garanzie anche in caso di emergenza».

Si è concluso con successo, nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre, l’intervento di collegamento della nuova condotta idrica DN 600 che consente di alimentare tutte le utenze di Noventa Vicentina con acqua proveniente dalle falde pedemontane di Camazzole, prive di contaminazione da PFAS.

L’opera, inserita nel piano commissariale per il superamento dell’emergenza PFAS, rappresenta un passaggio fondamentale per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico del territorio. I lavori sono stati completati nei tempi programmati e senza particolari disagi per la popolazione.

«Ringrazio tutti i dipendenti, i tecnici e gli operatori di Acque Venete e Viacqua che hanno svolto questo straordinario lavoro in notturna – dichiara il sindaco Mattia Veronese –. L’acqua già presente nella nostra rete è stata sufficiente a garantire la continuità del servizio durante il collegamento alla nuova condotta. Era stata inoltre predisposta la messa in sicurezza dei siti più sensibili, come l’ospedale Pietro Milani, la casa di riposo Cà Arnaldi e la Fondazione Stefani. È stato un intervento complesso, eseguito in modo impeccabile».

L’Amministrazione comunale ha rivolto un particolare ringraziamento ad Acque Venete e Viacqua e ai cittadini che, accogliendo l’invito a limitare i consumi durante le operazioni, hanno contribuito a garantire la regolare erogazione del servizio.

Il completamento dell’intervento segna soprattutto un cambiamento significativo nella provenienza dell’acqua distribuita sul territorio comunale.

«Finalmente possiamo dire che la totalità dell’acqua che arriva ai rubinetti dei noventani non necessita di trattamenti di filtraggio anti-PFAS – sottolinea Veronese –. La nostra acqua era già sicura e priva di elementi contaminanti, ma oggi possiamo contare su ulteriori garanzie. Da oggi le fonti che alimentano la nostra rete sono più di una e questo rappresenta un’importante tutela anche nell’eventualità di future emergenze».

Un risultato atteso che, oltre a garantire l’approvvigionamento da fonti prive di PFAS e sottoposte a costanti controlli, rafforza la capacità del sistema idrico di far fronte a eventuali criticità, con benefici duraturi per le famiglie, le attività economiche e i servizi del territorio.