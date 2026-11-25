Nel Vicentino i reati da «Codice rosso» sono leggermente calati, ma le denunce per violenza sessuale sono aumentate sensibilmente. Lo dice il Comando provinciale dei carabinieri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricordando che il contrasto alla violenza di genere è una «priorità operativa assoluta» dell’Arma.

Tra il 1° gennaio e il 15 novembre i delitti da «Codice rosso» sono stati 630, contro i 640 dello stesso periodo del 2025 (-1,6%). Le violenze sessuali sono passate da 68 a 89 (+30,9%): un dato che, secondo i carabinieri, riflette una maggiore propensione a denunciare.

Dal 1° gennaio al 23 novembre sono state gestite 649 chiamate al 112 in questo ambito. Il reato più frequente è il maltrattamento in famiglia (364 casi), seguito da stalking (117), lesioni personali (102), violenze sessuali (92, più una di gruppo), minacce (58), percosse (31) e diffusione illecita di immagini o video espliciti (11). Nessun femminicidio.

Sul piano repressivo si contano 639 denunce a piede libero, 36 arresti (16 in flagranza e 20 su ordinanza), 43 misure cautelari non detentive e 90 braccialetti elettronici in atto. Sul territorio operano 5 Compagnie, 2 Tenenze, 38 Stazioni e 7 operatori specializzati della rete di monitoraggio sulla violenza di genere.

Le caserme vicentine aderiscono a «Orange the World» illuminandosi di arancione. Stanze per l’ascolto protetto, nel progetto «Una stanza tutta per sé», sono attive a Montecchio Maggiore, Dueville e Torri di Quartesolo, mentre i militari tengono incontri nelle scuole sulla parità di genere. L’Arma invita le vittime e chi sa di violenze a non restare in silenzio e a chiamare il 112, il 1522 o la Stazione più vicina.