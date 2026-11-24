NOVENTA VICENTINA – Un camion che trasportava un carico di pietre ha perso il rimorchio, finito nel fossato a lato della carreggiata. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 24 novembre, poco prima delle 9, in via Migliadizzi a Noventa Vicentina, provocando disagi alla circolazione lungo la Riviera Berica.

Il mezzo pesante, proveniente da una cava di Alonte, era diretto verso un cementificio di Monselice, in provincia di Padova. Mentre percorreva via Migliadizzi, poco prima di raggiungere la rotatoria, il rimorchio carico di materiale lapideo si è improvvisamente sganciato dalla motrice, terminando la propria corsa nel fossato che costeggia la strada.

L’episodio ha reso necessario l’intervento della Polizia Locale Basso Vicentino, che ha disposto la chiusura temporanea del tratto stradale interessato per consentire le operazioni di recupero del rimorchio.

La presenza del pesante carico e la posizione in cui è finito il rimorchio hanno richiesto la sospensione del traffico, con conseguenti disagi per gli automobilisti in transito lungo la Riviera Berica.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato il distacco del rimorchio durante la marcia del mezzo pesante.