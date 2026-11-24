VICENZA – Il progetto di ampliamento della pista ciclabile nel quartiere San Marco accende lo scontro tra Confcommercio Vicenza e l’Amministrazione comunale. L’associazione di categoria contesta le modifiche alla viabilità, che dovrebbero partire già dalla prossima settimana, chiedendo di sospendere i lavori e rivedere l’intervento. Al centro delle critiche ci sono la possibile riduzione dei parcheggi, le conseguenze per le attività commerciali e soprattutto la mancanza di un confronto preventivo con negozianti e residenti.

«A San Marco si sta sbagliando nel metodo e nel merito», afferma Federico Azzolini, responsabile delle Delegazioni Comunali di Confcommercio Vicenza, che chiama direttamente in causa l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller.

Secondo l’associazione, un intervento destinato a modificare la circolazione e la disponibilità di posti auto non può essere semplicemente comunicato ai cittadini pochi giorni prima dell’apertura del cantiere. Servono invece un confronto con gli operatori economici, tempi adeguati per valutare le criticità e un progetto complessivo di riqualificazione del quartiere.

«L’assessore Spiller dovrebbe sapere quanto siano delicate le decisioni che riguardano viabilità e parcheggi – osserva Azzolini –. Le conseguenze si ripercuotono immediatamente su chi vive e lavora nella zona. Commercianti e residenti devono poter partecipare alle scelte, non limitarsi a prenderne atto».

Il nodo dei parcheggi e il rischio per le attività commerciali

La preoccupazione principale riguarda la sosta. Confcommercio ricorda che il quartiere San Marco presenta già oggi una disponibilità insufficiente di parcheggi, utilizzati sia dai residenti sia dai clienti delle attività commerciali.

Un’eventuale ulteriore riduzione degli stalli, secondo l’associazione, finirebbe per aumentare la pressione sui posti rimasti, rendendo più difficile raggiungere negozi e pubblici esercizi.

«Il progetto va fermato e rivisto», ribadisce Azzolini, sottolineando che favorire gli spostamenti in bicicletta è un obiettivo condivisibile, ma non deve tradursi in un peggioramento delle condizioni per chi contribuisce quotidianamente alla vitalità economica e sociale del quartiere.

Confcommercio richiama anche un problema già esistente: la difficoltà di trovare parcheggio ha portato alcuni automobilisti a effettuare brevi soste irregolari, anche occupando parzialmente i marciapiedi, per raggiungere gli esercizi commerciali.

Una pratica non consentita, riconosce l’associazione, ma che segnala una carenza di soluzioni per la sosta di breve durata. Per questo, limitarsi a installare transenne per impedire tali comportamenti non sarebbe sufficiente: occorrerebbe individuare alternative regolari, sicure e realmente utilizzabili dalla clientela.

«Non ripetiamo gli errori di corso Santi Felice e Fortunato»

La questione, secondo Confcommercio, va oltre il singolo intervento a San Marco. L’associazione chiede da tempo che le modifiche alla viabilità siano inserite in una pianificazione più ampia, capace di migliorare contemporaneamente l’accessibilità pedonale, ciclabile e automobilistica, senza compromettere il tessuto commerciale.

Azzolini richiama quanto sta accadendo in corso Santi Felice e Fortunato, dove gli interventi sulla viabilità stanno già provocando disagi che, secondo l’associazione, avrebbero potuto essere affrontati attraverso una progettazione maggiormente condivisa.

Il timore è che anche a San Marco si proceda con modifiche isolate, senza considerare adeguatamente le ricadute sull’intero quartiere.

Confcommercio sollecita quindi l’Amministrazione comunale a cambiare approccio, aprendo un confronto effettivo con le categorie economiche prima di avviare i lavori.

«Il rapporto tra città e commercio è delicato e richiede attenzione – conclude Azzolini –. Chi programma interventi sulla viabilità e sui lavori pubblici deve valutare tutte le conseguenze delle proprie decisioni, ascoltando le esigenze di chi contribuisce alla qualità della vita cittadina e dimostrando una reale disponibilità a trovare soluzioni condivise».

La richiesta dell’associazione è dunque di sospendere l’allargamento della ciclabile di San Marco e ripensare il progetto, partendo da una valutazione complessiva della mobilità, dei parcheggi e delle necessità delle attività economiche presenti nella zona.