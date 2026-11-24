Incidente stradale nella mattinata di martedì 24 novembre a Pojana Maggiore, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro lungo via Sabbioni, nei pressi dell’ingresso della ditta Laserjet.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.35, quando, per cause ancora in corso di accertamento, i tre veicoli sono entrati in collisione. Nell’impatto uno dei conducenti è rimasto ferito, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è arrivato il personale sanitario del Suem 118, che ha prestato le prime cure all’uomo, successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale Milani di Noventa Vicentina. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale Basso Vicentino, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

La circolazione lungo via Sabbioni è stata successivamente ripristinata e la strada è stata riaperta al traffico.