PADOVA – Un agguato organizzato nei dettagli, un finestrino mandato in frantumi e una borsa contenente un orologio di lusso da 26mila euro portata via in meno di dieci secondi. È quanto accaduto domenica 22 novembre, intorno alle 21.20, nel centro di Padova, dove un turista francese di 34 anni è stato rapinato da due uomini incappucciati mentre si trovava a bordo di un taxi.

L’episodio si è verificato nella zona tra via Fallopio e via Belzoni. Il cittadino francese, arrivato in città per partecipare a un evento internazionale dedicato agli orologi da collezione, aveva appena terminato di cenare e stava raggiungendo l’hotel Sheraton, dove alloggiava.

Il taxi era partito da poco quando è scattata l’imboscata. Due individui con il volto coperto da passamontagna si sono avvicinati alla vettura e, con un’azione rapidissima, hanno infranto il finestrino posteriore, impossessandosi della borsa del passeggero.

All’interno si trovava un prezioso Audemars Piguet Royal Oak Lady in oro giallo, del valore stimato di 26mila euro.

La fuga su una Bmw nera e il sospetto di un pedinamento

Dopo essersi impossessati del bottino, i due rapinatori hanno attraversato la carreggiata raggiungendo una Bmw nera, a bordo della quale li attendeva un terzo complice. L’automobile si è quindi allontanata rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato preparato con attenzione. Le immagini registrate dalla telecamera di bordo del taxi avrebbero infatti mostrato che la Bmw stava già seguendo il turista francese prima dell’aggressione.

Quando il taxi si è fermato a un semaforo, l’auto dei malviventi avrebbe effettuato un’inversione di marcia, posizionandosi sul lato opposto della strada. A quel punto i due complici sarebbero scesi per entrare in azione, approfittando dell’immobilità del mezzo.

Una sequenza che lascia ipotizzare un pedinamento e una scelta precisa del momento in cui colpire, con l’obiettivo di impossessarsi del costoso orologio.

Il turista aveva partecipato a una mostra di orologi di lusso

Il 34enne era arrivato a Padova per Chrono-Follia, una mostra-scambio ed esposizione internazionale riservata agli appassionati e ai collezionisti di orologi, organizzata proprio all’hotel Sheraton.

Gli investigatori stanno valutando la possibilità che i rapinatori abbiano individuato la vittima durante la manifestazione e ne abbiano successivamente seguito gli spostamenti, attendendo l’occasione più favorevole per agire.

Tra le ipotesi investigative riportate figura anche il possibile coinvolgimento di una banda originaria dell’Europa orientale, circostanza che al momento non risulta accertata.

Indagini dei carabinieri: al vaglio le telecamere

La vittima, comprensibilmente scossa dall’accaduto, non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

La denuncia è stata presentata ai carabinieri del Comando provinciale di Padova, che hanno avviato gli accertamenti per identificare i responsabili.

Un contributo importante potrebbe arrivare dall’analisi delle registrazioni della telecamera installata sul taxi e dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, utili per ricostruire il percorso della Bmw e i movimenti dei rapinatori.

Gli investigatori dovranno inoltre verificare se il prezioso orologio sia già stato immesso nel circuito della ricettazione, dove un oggetto di questo valore potrebbe essere rivenduto, anche a un prezzo notevolmente inferiore, garantendo comunque un consistente guadagno agli autori del colpo.