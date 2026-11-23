VICENZA – Si avvicina l’apertura dei due nuovi parcheggi cittadini di via Gian Giorgio Trissino e via Napoli, che metteranno a disposizione complessivamente 70 posti auto, di cui 60 interrati e 10 in superficie. Le strutture entreranno in funzione una volta completata l’installazione degli impianti, affidata al raggruppamento di imprese formato da Municipia S.p.A. e Gestopark S.r.l.

I due parcheggi offriranno soluzioni per la sosta prolungata, con posti coperti e assegnati attraverso abbonamenti mensili, semestrali o annuali. Per l’accesso sarà prevista una graduatoria di priorità che favorirà residenti e alcune categorie di utenti delle zone interessate.

«Mettiamo a disposizione due nuove strutture sicure, coperte e con posto assegnato – spiega l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller –. Insieme all’ammodernamento degli impianti degli altri parcheggi a sbarra, è un intervento che rende il sistema della sosta cittadina più efficiente e vicino alle esigenze degli utenti».

Parcheggio Trissino: 33 posti interrati e 10 in superficie

Il nuovo parcheggio di via Gian Giorgio Trissino 175 dispone di 33 posti auto interrati, per i quali gli abbonamenti saranno assegnati secondo questo ordine di priorità:

Residenti nel tratto di viale Trissino compreso tra l’intersezione con via Spalato, inclusa, e Borgo Casale, con diritto di opzione da esercitare entro 30 giorni dalla comunicazione del gestore. Residenti del settore di sosta numero 10.

La struttura comprende inoltre 10 posti gialli in superficie, riservati ai residenti del settore 10. A differenza di quelli interrati, questi stalli non saranno assegnati individualmente.

Parcheggio Napoli: 27 posti interrati

Il parcheggio di via Napoli 76 offrirà 27 posti coperti, con possibilità di sottoscrivere un abbonamento secondo le seguenti precedenze:

Attuali titolari di abbonamenti per gli stalli gialli del settore 8, che potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 giorni dalla comunicazione del gestore. Residenti di via Napoli. Residenti del settore di sosta numero 8. Commercianti con attività in via Napoli, corso Santi Felice e Fortunato nel tratto tra viale Roma e viale Milano, via Battaglione Monte Berico e piazzale Giusti.

Quanto costano gli abbonamenti

Per entrambi i parcheggi interrati, con posto auto assegnato, sono previste tre formule:

Abbonamento mensile: 120 euro.

120 euro. Abbonamento semestrale: 660 euro.

660 euro. Abbonamento annuale: 1.200 euro.

Per i 10 posti gialli in superficie del parcheggio Trissino, senza assegnazione individuale, il costo sarà invece di 30 euro al mese, la stessa tariffa prevista per gli altri stalli gialli cittadini.

L’apertura effettiva delle due strutture sarà comunicata al termine delle operazioni di installazione degli impianti. Per informazioni sulle modalità di abbonamento e sulla gestione dei parcheggi è possibile consultare il sito ufficiale www.sostavicenza.it.