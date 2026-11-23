Un uomo di 40 anni, originario della provincia di Salerno e residente a Padova, è stato arrestato dai Carabinieri nella serata di domenica 22 novembre dopo aver aggredito un infermiere all’interno del pronto soccorso dell’ospedale cittadino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, si trovava in evidente stato di alterazione alcolica e avrebbe poco prima colpito anche un passante.

L’intervento è iniziato in via Libero Benedetti, dove un cittadino aveva segnalato al 112 la presenza di una persona ferita al volto e seduta sull’asfalto. Una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Padova, coordinata dal tenente Luca Capogna, ha raggiunto il luogo individuando il quarantenne, che presentava diverse ferite sanguinanti al viso.

I militari hanno richiesto l’intervento del Suem 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento dell’uomo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Durante le operazioni, un secondo uomo si è avvicinato ai Carabinieri mostrando un’abrasione allo zigomo destro. Ha raccontato di essere stato colpito poco prima con un pugno dal quarantenne mentre camminava sul marciapiede, apparentemente senza alcuna provocazione, e di aver cercato di difendersi.

La situazione è ulteriormente degenerata in ospedale. Secondo la ricostruzione riportata da PadovaOggi, mentre si trovava su una barella il quarantenne avrebbe colpito con uno schiaffo un infermiere, facendogli cadere gli occhiali e provocandogli una lesione al labbro.

Il personale sanitario ha quindi richiesto l’intervento dei Carabinieri. Alla vista dei militari, l’uomo avrebbe reagito con violenza, sferrando calci contro la struttura della barella nel tentativo di alzarsi e rivolgendo minacce agli operatori.

Dopo essere stato immobilizzato e sottoposto alle cure necessarie, il quarantenne è stato dimesso e accompagnato in caserma, dove è scattato l’arresto per lesioni personali ai danni di personale sanitario.

Su disposizione della Procura di Padova è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dei Carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida fissata per lunedì 23 novembre. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

La sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.