È morto Nadir Rossi, l’ex infermiere di 35 anni accusato di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara attraverso ripetute somministrazioni di insulina. L’uomo, detenuto nel carcere di Montorio a Verona, è stato trovato in gravissime condizioni nella sua cella nella mattinata di oggi, venerdì 20 novembre. Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione.

A dare l’allarme, intorno alle 7, sono stati gli agenti della Polizia penitenziaria. Il 35enne avrebbe compiuto un gesto estremo all’interno della cella. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, dopo i primi soccorsi, è stato trasferito in ospedale, dove i medici ne hanno successivamente constatato il decesso.

Soltanto ieri, giovedì 19 novembre, il Tribunale del Riesame di Venezia aveva respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai suoi avvocati, confermando la custodia cautelare in carcere. I legali avevano chiesto la concessione degli arresti domiciliari, anche per consentire all’uomo di stare vicino alla figlia della coppia, una bambina di quattro anni.

Rossi, ex infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Roma, era stato arrestato il 29 ottobre scorso nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della moglie, Jessica Dalla Chiara, infermiera di 32 anni deceduta il 24 giugno 2024 a Bussolengo, in provincia di Verona.

Secondo la ricostruzione della Procura, l’uomo avrebbe provocato la morte della donna somministrandole ripetute dosi di insulina senza alcuna finalità terapeutica, causando gravi crisi ipoglicemiche. Le somministrazioni sarebbero avvenute sia nell’abitazione familiare sia durante un ricovero ospedaliero della donna.

Tra gli elementi esaminati dagli investigatori figura anche una polizza assicurativa sulla vita della moglie, dalla quale il 35enne avrebbe ottenuto un indennizzo di circa 100mila euro. L’ex infermiere era indagato anche per altri reati, tra cui tentato omicidio aggravato, truffa assicurativa e peculato.

Durante l’interrogatorio di garanzia, Rossi si era avvalso della facoltà di non rispondere. La difesa aveva contestato alcuni elementi della ricostruzione accusatoria, sostenendo che i tabulati telefonici lo collocassero lontano dalla moglie in occasione di due delle presunte somministrazioni.

La morte del 35enne arriva mentre il procedimento giudiziario era ancora nella fase delle indagini, senza che fosse stata accertata definitivamente la sua responsabilità per la morte della moglie.

Il caso riporta inoltre l’attenzione sul problema dei suicidi negli istituti penitenziari italiani. Secondo i dati diffusi dalla Uil Polizia Penitenziaria, con la morte di Rossi salgono a 68 i detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio del 2026.