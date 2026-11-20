A Valdagno la Casa della Comunità dell’ULSS 8 Berica, ricavata in un’ala riqualificata dell’ex ospedale, offre servizi sanitari e socio-assistenziali vicini ai cittadini, con particolare attenzione agli anziani e alle persone fragili. Il dottor Luca Rossi spiega il supporto su terapie, farmaci e prescrizioni, insieme al consultorio familiare. L’accesso è consigliato tramite il numero 116117, che indirizza verso la struttura più idonea o il pronto soccorso nei casi più gravi.