Nevicate diffuse nel Bellunese, da Cortina ad Arabba, con fiocchi anche nei fondovalle. Venerdì e sabato torna il sole, ma per il 22 novembre Arpav annuncia nuove precipitazioni e temperature in calo. Attenzione alle gelate sui passi montani.

La neve è tornata protagonista sulle montagne del Veneto. Dalla mattinata di giovedì 19 novembre una perturbazione ha interessato le Dolomiti Bellunesi, portando accumuli compresi tra 5 e 20 centimetri, soprattutto alle quote superiori ai 1.300 metri. Le precipitazioni hanno imbiancato numerose località turistiche, regalando un paesaggio decisamente invernale a poche settimane dall’inizio della stagione sciistica.

Tra le zone maggiormente interessate figurano Cortina d’Ampezzo, Arabba, il comprensorio del Civetta, il Monte Agudo e il passo San Pellegrino. La neve è riuscita a raggiungere anche alcune località di fondovalle, tra cui Alleghe e Auronzo di Cadore, grazie al temporaneo abbassamento delle temperature.

Le nevicate hanno interessato anche diversi passi dolomitici, rendendo necessari interventi di pulizia della sede stradale. La situazione richiede particolare prudenza soprattutto nelle ore serali e notturne, quando il calo delle temperature può favorire la formazione di ghiaccio.

Venerdì e sabato torna il sole

Secondo il bollettino Arpav aggiornato alle 13 di giovedì 19 novembre, le precipitazioni sono destinate a esaurirsi nel corso del pomeriggio, con schiarite progressivamente più ampie entro la serata.

Venerdì 20 novembre è previsto tempo prevalentemente soleggiato, con qualche velatura e temperature in lieve ripresa. Sabato 21 il cielo dovrebbe mantenersi sereno o poco nuvoloso, con ottima visibilità in montagna, ma anche con un sensibile raffreddamento nelle vallate durante le prime ore del mattino.

In quota resteranno sostenuti i venti nordoccidentali, con raffiche che sabato potranno raggiungere 70 chilometri orari intorno ai 3.000 metri.

Domenica 22 novembre altra neve sulle montagne

La tregua durerà poco. Per domenica 22 novembre è infatti previsto l’arrivo di una nuova perturbazione, accompagnata da un abbassamento delle temperature e dal ritorno delle precipitazioni su gran parte del Veneto.

Sulle Dolomiti la neve dovrebbe cadere generalmente oltre i 1.300-1.600 metri, ma durante la mattinata potrebbe spingersi localmente più in basso, soprattutto in presenza di fenomeni più intensi.

Le precipitazioni saranno generalmente deboli e discontinue sulle Dolomiti, mentre sulle Prealpi potranno risultare più diffuse. Il peggioramento dovrebbe esaurirsi entro la serata di domenica, lasciando spazio a condizioni più stabili nella giornata di lunedì 23 novembre.

Il quadro meteorologico conferma dunque un primo assaggio d’inverno sulle montagne venete, con due passaggi perturbati ravvicinati e nuove possibilità di accumulo nevoso alle quote medio-alte.