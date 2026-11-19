Una nuova ondata di SMS truffa sta raggiungendo numerosi cittadini del Veneto, con diverse segnalazioni anche in provincia di Vicenza. I messaggi si presentano come comunicazioni del Centro Unico di Prenotazione (CUP) o delle aziende sanitarie e invitano a telefonare urgentemente per ricevere informazioni riservate. In realtà, il numero indicato non è affatto gratuito: si tratta di una numerazione a pagamento che può provocare addebiti di decine di euro in pochi minuti.

Uno dei messaggi che stanno circolando in questi giorni recita: «Centro Unico CUP: La invitiamo a contattare con urgenza il numero verde 89347745 abbiamo comunicazioni riservate a Lei».

Il testo è apparentemente istituzionale e punta a suscitare preoccupazione, soprattutto in chi ha recentemente effettuato una visita medica, prenotato un esame oppure attende un referto. Ma il dettaglio che smaschera immediatamente il tentativo di raggiro è proprio il numero telefonico: il prefisso 893 non identifica un numero verde, bensì un servizio a tariffazione speciale. I veri numeri verdi iniziano generalmente con 800.

Anche 30 euro in pochi minuti di telefonata

Il meccanismo è semplice. Chi riceve l’SMS, temendo che vi siano comunicazioni importanti sulla propria salute, richiama il numero indicato. Dall’altra parte può rispondere una voce registrata o un operatore che cerca di prolungare la conversazione, magari mettendo l’utente in attesa.

Nel frattempo il costo della telefonata aumenta e viene addebitato direttamente sul credito telefonico oppure sulla bolletta. Tra gli importi segnalati figurano anche addebiti fino a 30 euro per appena tre minuti di collegamento, una cifra che non risulta tuttavia verificata ufficialmente per lo specifico numero 89347745. La Polizia di Stato conferma comunque che queste numerazioni possono comportare costi nell’ordine di decine di euro per pochissimi minuti.

Il particolare inquietante: gli SMS arrivano anche dopo vere visite mediche

C’è però un aspetto che rende questa truffa particolarmente insidiosa e solleva interrogativi sulla gestione delle informazioni personali. Diversi destinatari riferiscono di aver ricevuto il messaggio proprio dopo aver effettuato una visita specialistica, un esame oppure una prenotazione sanitaria.

Una coincidenza che può far apparire il messaggio autentico e alimenta il sospetto che dietro gli invii possano esserci forme di profilazione particolarmente aggressive o un utilizzo illecito di dati personali.

Al momento, tuttavia, non ci sono elementi sufficienti per sostenere che si sia verificato un furto di dati dagli archivi delle Ulss o un accesso abusivo alle informazioni sanitarie dei pazienti.

L’ipotesi alternativa è quella di una campagna di invii massivi, effettuati verso migliaia di numeri telefonici, contando sul fatto che una parte dei destinatari abbia effettivamente rapporti recenti con il servizio sanitario. Del resto, il testo del messaggio è generico e non contiene riferimenti precisi a visite, ospedali, date o prestazioni.

Resta comunque un elemento da approfondire: stabilire se la coincidenza temporale tra prestazioni sanitarie e ricezione degli SMS sia soltanto casuale oppure riconducibile a modalità più sofisticate di selezione dei destinatari.

Gli avvisi delle Ulss di Vicenza e del Veneto

Il fenomeno non è nuovo. L’Ulss 8 Berica aveva già diffuso nei mesi scorsi un avviso dopo le numerose segnalazioni ricevute dagli utenti, ribadendo che i messaggi che invitano a contattare numerazioni con prefisso 89 non provengono dall’azienda sanitaria.

L’Ulss 8 ha chiarito che i propri SMS di promemoria riportano giorno e ora delle prenotazioni e che non vengono mai utilizzati numeri a pagamento per comunicazioni istituzionali.

Anche l’Ulss 7 Pedemontana ha segnalato tentativi di frode analoghi, invitando i cittadini a non richiamare i numeri sospetti. Un avvertimento rivolto in particolare a chi ha prenotazioni sanitarie in corso o attende comunicazioni relative a vaccinazioni e altri servizi.

Situazioni simili sono state denunciate anche dall’Ulss 6 Euganea nel Padovano, dall’Ulss 1 Dolomiti e da altre aziende sanitarie italiane. Il 4 novembre anche le aziende sanitarie di Parma hanno segnalato nuovi SMS del falso CUP, in quel caso con il numero 89347774, molto simile a quello riportato nel messaggio diffuso nel Vicentino.

Si tratta dunque di una campagna fraudolenta che supera i confini provinciali e regionali, sfruttando la credibilità del sistema sanitario pubblico.

Come difendersi e a chi segnalare la truffa

La prima raccomandazione è di non chiamare mai i numeri indicati in SMS sospetti che si presentano come comunicazioni del CUP o delle Ulss. In caso di dubbi bisogna contattare direttamente l’azienda sanitaria, utilizzando esclusivamente i recapiti pubblicati sui siti istituzionali.

È importante inoltre non comunicare dati personali, codici di accesso, informazioni bancarie o documenti a interlocutori non verificati.

Chi ha già effettuato la telefonata dovrebbe controllare immediatamente il credito e gli addebiti, contattare il proprio operatore telefonico e chiedere il blocco delle chiamate verso le numerazioni a sovrapprezzo.

Le segnalazioni possono essere inoltrate alla Polizia Postale, conservando uno screenshot del messaggio e gli eventuali dettagli delle chiamate effettuate. Per il territorio dell’Ulss 7 Pedemontana è stato inoltre indicato l’indirizzo info.sicurezza@aulss7.veneto.it per trasmettere le comunicazioni sospette.

L’invito è a prestare particolare attenzione anche ai familiari anziani e alle persone più vulnerabili. La truffa sfrutta infatti una delle preoccupazioni più comuni, quella per la propria salute, trasformando una falsa comunicazione sanitaria in una richiesta di denaro mascherata da telefonata urgente.