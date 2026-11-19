Umberto Baldo

Chi mi conosce sa che non sono esattamente il tipo che ama adeguarsi al pensiero dominante. Anzi, qualche volta ho il sospetto di provare un certo piacere nel cercare il pelo nell’uovo, soprattutto quando mi sembra che attorno a qualche argomento si stia esagerando.

Naturalmente so benissimo che ci sono battaglie molto più importanti da combattere.

E che, soprattutto, ci sono argomenti sui quali sarebbe più prudente tacere, evitando di attirarsi le ire di intere categorie di persone.

Ma cosa volete, è più forte di me.

E ogni tanto mi domando: in fondo, a chi faccio del male se dico quello che penso?

Prendiamo i nostri amici a quattro zampe.

Qualche giorno fa stavo passeggiando con un paio di amici.

Uno di loro teneva al guinzaglio il proprio cane.

Ad un certo punto siamo passati davanti ad una macelleria.

La porta era aperta e sui banchi faceva bella mostra di sé ogni ben di Dio.

Il cane si è improvvisamente bloccato.

Annusava estasiato, evidentemente molto più interessato di noi a quello spettacolo gastronomico, e nonostante gli inviti del padrone a proseguire si ostinava a voler entrare.

Alla fine ha vinto il guinzaglio. Ma si è aperta una discussione fra noi.

Siamo tutti piuttosto avanti con gli anni, abbiamo avuto diversi cani nel corso della nostra vita, e apparteniamo alla generazione nella quale il cane mangiava sostanzialmente quello che si mangiava in famiglia.

Ricordo ancora quanto fosse bello, durante i pasti, allungargli un pezzo di carne, un osso spolpato, un pezzetto di formaggio o qualche altro boccone.

E vedere la felicità negli occhi della bestiola.

Il nostro amico, proprietario del cane al guinzaglio, pur confermando i ricordi comuni, contestava decisamente questa abitudine.

Secondo lui oggi i cani devono mangiare croccantini ed alimenti appositamente preparati; perché sono più equilibrati, controllati, completi, e rispondono meglio alle esigenze nutrizionali dell’animale.

Non ho le competenze per contestare questa convinzione.

Gli alimenti industriali di qualità hanno indubbi vantaggi, soprattutto quando sono formulati correttamente e scelti in funzione dell’età e delle condizioni dell’animale.

Non rimpiango certo i tempi in cui i cani mangiavano gli avanzi della tavola. Oggi sappiamo molto di più sulle loro esigenze nutrizionali e abbiamo prodotti che possono garantire un’alimentazione decisamente migliore.

Ma una cosa è prendersi cura della salute di un animale, un’altra è convincersi che per volergli bene occorra trasformarlo in un cliente abituale dell’industria alimentare.

Ma da qui a sostenere che il cane debba necessariamente vivere di croccantini ce ne passa.

Il cane appartiene all’ordine dei carnivori, ma nel corso della sua lunga convivenza con l’uomo ha sviluppato una notevole capacità di adattarsi anche a un’alimentazione che comprende alimenti di origine vegetale. Insomma, è un animale capace di mangiare un po’ di tutto, purché la sua dieta sia equilibrata.

Non è certamente un “croccantinivoro”, non è nato con una ciotola di croccantini davanti, e soprattutto, non è diventato un animale diverso da quello che ha accompagnato l’uomo per migliaia di anni.

Naturalmente non sto suggerendo di somministrargli indiscriminatamente gli avanzi della tavola.

Alcuni alimenti sono addirittura pericolosi per lui, ed un’alimentazione casalinga deve essere equilibrata.

Ma mi sembra che qualche volta si perda il senso delle proporzioni.

Del resto, basta entrare in un supermercato per rendersi conto di quanto sia cambiato il mondo.

Non soltanto scaffali interi dedicati a crocchette, bocconcini, paté, mousse e alimenti speciali.

Ci sono prodotti per cani con ogni genere di esigenza, reale o presunta.

E l’anno scorso di questi tempi ho visto con i miei occhi una cosa che mi ha lasciato piuttosto perplesso: il panettone di Fido!

Sì, avete letto bene: il panettone per cani.

Non ho avuto la curiosità di leggere gli ingredienti, e forse è meglio così.

Mi domando soltanto quale sia il prossimo passo: il pandoro di Fido? Le colombe pasquali? Magari, per Capodanno, anche le lenticchie portafortuna?

A questo punto mi aspetto che qualcuno inventi anche il cenone di Natale per cani, con tanto di menù degustazione, sommelier per le ciotole e magari un brindisi con spumante analcolico rigorosamente canino.

Perché, evidentemente, non basta più avere un cane felice.

Bisogna anche dimostrare di essere un proprietario all’altezza dei tempi.

Ma la discussione con i miei amici non si è fermata al cibo.

Siamo passati ad altre abitudini ormai diffusissime.

Il passeggino per cani, per esempio. O il cappottino invernale.

Ora, non voglio essere ingeneroso. Ci sono animali anziani, malati o particolarmente delicati per i quali un cappottino può essere utile. E un passeggino può rappresentare una soluzione per un cane che non riesce più a camminare.

Ma quando diventano una moda, quando si porta in giro un cane in carrozzina come fosse un neonato, qualche domanda me la pongo.

Naturalmente non vorrei che qualcuno si sentisse offeso.

Ma qualche volta, guardando certi cagnolini infagottati, profumati, trasportati in carrozzina e trattati come principini, mi viene da pensare che se potessero parlare probabilmente chiederebbero soltanto di essere lasciati in pace e portati al parco a rincorrere una palla o rotolarsi nell’erba.

Per migliaia di anni i cani hanno affrontato inverni, pioggia, vento e freddo senza che qualcuno pensasse di doverli vestire secondo la collezione autunno-inverno.

La natura, attraverso la selezione e l’adattamento all’ambiente, aveva dotato le diverse razze di caratteristiche adatte alle condizioni climatiche nelle quali vivevano. Naturalmente non tutti i cani sono uguali, ma mi sembra che oggi qualche volta si esageri

E allora mi viene un sospetto.

Non è che, nel nostro comprensibile affetto per gli animali, abbiamo finito per umanizzarli un po’ troppo?

Attorno agli animali domestici è cresciuto un mercato enorme.

Aziende alimentari, negozi specializzati, produttori di accessori, toelettatori, veterinari, ed una lunga serie di attività che rispondono ad una domanda in continua espansione.

Non c’è nulla di male.

La famiglia Monge, che vedo spesso citata negli spot in Tv, e tutti gli altri produttori del settore, hanno il diritto di fare il loro mestiere, così come i veterinari hanno il diritto di essere pagati per le loro competenze.

Anzi, ben vengano prodotti e servizi che migliorano davvero la salute e il benessere degli animali.

Ma non possiamo neppure fingere di non vedere che, come accade in tanti altri settori, il mercato ha imparato a trasformare gli affetti in occasioni di consumo.

E qui sta il piccolo capolavoro del marketing: convincerci che per dimostrare quanto amiamo qualcuno dobbiamo continuare a comprare qualcosa per lui.

Non importa se sia un figlio, un nipote o un cane.

L’affetto viene misurato attraverso la quantità di attenzioni materiali che siamo disposti a pagare.

E se il cane non ha ancora il suo panettone artigianale, il cappottino firmato o il passeggino ergonomico, ecco che il padrone rischia quasi di sentirsi in colpa.

Una volta si diceva che il cane fosse il migliore amico dell’uomo. Oggi sembra diventato soprattutto il migliore amico del commercio.

E più il proprietario è convinto di dover garantire al proprio animale una vita simile alla propria, più aumentano le occasioni per vendergli qualcosa.

Forse dovremmo ricordarci che un cane non ha bisogno di diventare un piccolo essere umano per essere felice.

Ha bisogno di mangiare bene, di muoversi, di giocare, di ricevere attenzioni e soprattutto di essere amato.

Il resto, qualche volta, serve più a soddisfare le nostre esigenze che le sue.

E non vorrei che fra qualche anno, prima di portare il cane a fare pipì, dovessimo consultare il suo personal trainer, verificare le condizioni meteorologiche con il suo consulente ambientale, e chiedergli se preferisce uscire con il cappottino o con il piumino.

Magari dovremo anche iscriverlo ad un corso di mindfulness per aiutarlo a gestire lo stress della vita urbana.

Scherzi a parte, amare gli animali significa rispettare la loro natura, non cercare di trasformarli in esseri umani in miniatura.

Il bello è che, probabilmente, il cane ha capito da tempo come stanno davvero le cose: il padrone crede di comandare, ma è lui che ha imparato perfettamente a comandare il padrone.

Umberto Baldo