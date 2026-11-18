Ieri disagi in tutto il mondo per i servizi di Apple. L’azienda ha confermato ufficialmente un problema al sistema di accesso agli account iCloud, che ha causato rallentamenti e blocchi a livello globale. Gli utenti hanno segnalato difficoltà anche con altri servizi, tra cui Apple Pay e l’App Store.

Nello stesso momento erano aumentate in modo netto le segnalazioni di interruzioni di Gmail, con la maggior parte degli utenti che lamentava problemi nella ricezione delle email. La causa dei disservizi non era chiara.