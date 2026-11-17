Venezia, 17 novembre 2026 – “Quanto accaduto al Pronto Soccorso dell’ospedale San Bassiano è un episodio di violenza grave e inaccettabile, che condanno con la massima fermezza. Esprimo la mia piena solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari coinvolti, costretti ancora una volta a subire aggressioni e minacce mentre svolgono il proprio lavoro al servizio dei cittadini. A loro va la vicinanza mia personale e dell’intera Regione del Veneto”. Lo dichiara il presidente della Regione Alberto Stefani, commentando l’aggressione avvenuta nella notte tra domenica e lunedì scorsi al Pronto Soccorso di Bassano del Grappa. “Desidero ringraziare la Polizia di Stato per la tempestività e la professionalità con cui è intervenuta, contribuendo a gestire una situazione particolarmente delicata e pericolosa – precisa Stefani -. Un grazie altrettanto sentito va a tutto il personale medico e infermieristico che, ogni giorno e ogni notte, con competenza, dedizione e umanità, si prende cura delle persone, spesso in condizioni difficili e di grande pressione. Chi lavora per tutelare la salute e salvare vite merita rispetto, riconoscenza e, soprattutto, di poter operare in sicurezza. Voglio ribadirlo con assoluta chiarezza: nessuna forma di violenza nei confronti di chi cura e assiste può essere tollerata o giustificata. Gli ospedali devono essere luoghi di cura e di sicurezza, mai teatro di aggressioni. Chi si rende responsabile di simili comportamenti deve risponderne davanti alla giustizia ed essere punito secondo la legge. La tutela dei nostri professionisti sanitari è e deve rimanere una priorità assoluta”, conclude il presidente Stefani. (