17 Novembre 2026 - 10.08
ARICA TRASFORMA UN EX IMPIANTO IN COLTIVAZIONE IDROPONICA: DA ACQUE REFLUE A OLI ESSENZIALI
Adattare un vecchio impianto di disinfezione abbandonato per trasformare le acque reflue in una preziosa risorsa agricola: è questa la scommessa sostenibile lanciata da Arica a Cologna Veneta. Attraverso un innovativo progetto pilota di coltivazione idroponica su telai flottanti, le piante di Vetiver cresceranno senza terra assorbendo i nutrienti direttamente dall’acqua depurata. Un esempio concreto di economia circolare e transizione ecologica per produrre oli essenziali guardando al futuro.