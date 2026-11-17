Un’organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione, con un giro d’affari particolarmente elevato e decine di immobili utilizzati come case d’appuntamento, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova. Tra domenica 15 e lunedì 16 novembre, oltre 250 finanzieri hanno preso parte a una vasta operazione che ha portato al sequestro di 45 immobili, per un valore complessivo di 8,2 milioni di euro, e all’arresto di cinque persone, tra cui quattro donne di nazionalità cinese accusate di gestire le attività illecite.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova e condotta dai militari del Gruppo Padova, ha permesso di ricostruire un sistema di sfruttamento della prostituzione che operava attraverso locali commerciali, uffici e appartamenti formalmente adibiti a centri per la cura e il benessere della persona.

Fino a 30mila euro al mese per ogni prostituta

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ogni donna coinvolta nell’attività avrebbe generato introiti stimati in circa 30mila euro al mese. Una quota compresa tra il 50 e l’80% degli incassi sarebbe stata trattenuta dalle maitresse, che organizzavano gli appuntamenti e controllavano direttamente il denaro.

Le prestazioni venivano garantite sin dalle prime ore del mattino e anche durante la notte, in base alle richieste dei clienti.

Per mantenere il controllo sulle attività, le donne che gestivano le strutture avrebbero inoltre convissuto con le prostitute, impedendo loro di amministrare autonomamente gli incassi.

Le indagini hanno portato a iscrivere nel registro degli indagati complessivamente 68 persone, a vario titolo, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Quattro donne sono state arrestate in flagranza di reato e trasferite nelle competenti case circondariali. Una quinta persona è stata arrestata per violazione della normativa sull’immigrazione clandestina.

Quarantacinque immobili sotto sequestro

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto il sequestro preventivo di 45 immobili, tra appartamenti, uffici e locali commerciali, del valore complessivo di circa 8,2 milioni di euro.

Le strutture, secondo gli investigatori, erano utilizzate come case di prostituzione pur presentandosi ufficialmente come centri benessere.

Un altro elemento emerso dall’inchiesta riguarda il continuo cambiamento delle società utilizzate per gestire le attività.

Le imprese, definite dagli investigatori come aziende “apri e chiudi”, sarebbero rimaste operative per circa due o tre anni, per poi essere sostituite da nuove società costituite appositamente.

I locali, il personale e le modalità di gestione rimanevano sostanzialmente invariati: a cambiare erano soltanto la denominazione dell’impresa e la partita IVA.

La Guardia di Finanza ha già avviato verifiche fiscali sulle attività coinvolte e presenterà all’Agenzia delle Entrate una richiesta di cessazione di 44 partite IVA.

Identificate 60 donne, sequestrati 270mila euro in contanti

Durante l’operazione, oltre alle persone sottoposte a indagine, sono state individuate e identificate 60 donne di nazionalità cinese impiegate nei centri.

Per alcune di loro, risultate prive di regolare titolo di soggiorno, sarà effettuata una segnalazione all’Ufficio Immigrazione della Questura di Padova per gli eventuali provvedimenti di espulsione.

Parallelamente sono state avviate 54 perquisizioni nei domicili degli indagati e nelle strutture interessate dall’inchiesta, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori elementi di prova e individuare disponibilità finanziarie non dichiarate.

Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati circa 270mila euro in contanti.

Oltre 250 finanzieri impegnati nell’operazione

La vasta operazione ha coinvolto militari della Guardia di Finanza provenienti, oltre che da Padova, dai Comandi provinciali di Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Modena, Firenze, Prato, Roma e Pescara.

Sono state impiegate anche unità cinofile specializzate nella ricerca di denaro contante, i cosiddetti cash dog, e cani antidroga.

L’inchiesta si inserisce nell’attività di contrasto alle infiltrazioni criminali nell’economia legale e al reimpiego dei proventi illeciti nel tessuto economico e sociale.

Gli investigatori stanno approfondendo anche gli aspetti patrimoniali e fiscali delle società coinvolte, per ricostruire la destinazione degli ingenti guadagni attribuiti al sistema di sfruttamento.

Le contestazioni formulate nei confronti degli indagati si trovano nella fase delle indagini preliminari e resta valida per tutti la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.