VICENZA 16 NOVEMBRE 2026 – La Polizia ha denunciato un nigeriano nato nel 1990 dopo aver trovato più di un etto di marijuana in una bicicletta elettrica lasciata vicino al monumento a Fogazzaro, a Vicenza.

Domenica 15 novembre, verso le 14.25, una pattuglia delle Volanti ha notato la bici, nera e bianca, appoggiata a un albero e apparentemente abbandonata. In un contenitore sul telaio c’erano 32 involucri di marijuana, per 102,68 grammi lordi. La Sala operativa ha guardato le immagini di videosorveglianza: alle 14.01 un uomo era arrivato in bici, l’aveva lasciata e si era allontanato a piedi verso piazzale Bologna. Nessun altro, fino all’arrivo degli agenti, l’aveva toccata.

Gli agenti si sono messi subito sulle sue tracce e l’hanno individuato a circa 150 metri, all’incrocio tra corso San Felice e San Fortunato e viale Roma, con gli stessi vestiti ripresi dalle telecamere. Senza documenti, è stato portato in Questura e identificato con i rilievi fotodattiloscopici. Aveva precedenti specifici in materia di droga ed è sottoposto, dal 29 ottobre, all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel portafoglio aveva 210 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L’uomo ha negato che la bici fosse sua e il mezzo è stato depositato in Questura per ulteriori accertamenti.

È stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.