Cocaina a domicilio come una pizza: scoperta una rete di spaccio nel Vicentino, coppia arrestata

La cocaina veniva consegnata direttamente a casa dei clienti oppure ritirata nell’abitazione del presunto spacciatore, dove a volte sarebbe stata la compagna a occuparsi della vendita. Un sistema di distribuzione che, secondo gli investigatori, coinvolgeva diversi comuni della provincia di Vicenza. È quanto emerso dall’operazione antidroga denominata “Andi Leon”, culminata nel pomeriggio di venerdì 13 novembre con l’esecuzione di due ordinanze di arresti domiciliari nei confronti di un uomo albanese e della sua compagna ucraina, entrambi indagati per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Vicenza, era partita nel dicembre 2025, quando alcune segnalazioni avevano acceso i riflettori su una presunta attività di spaccio di cocaina a Torri di Quartesolo.

Da quel momento gli investigatori hanno avviato una complessa attività di controllo, utilizzando telecamere, sistemi di localizzazione GPS, intercettazioni telefoniche e ambientali. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire una rete di distribuzione che avrebbe interessato, oltre a Torri di Quartesolo, anche Asiago, Longare e Quinto Vicentino.

Due le modalità di vendita individuate dagli investigatori. Alcuni clienti si sarebbero presentati direttamente nell’abitazione dell’uomo per acquistare la cocaina, ricevendola in determinate occasioni dalla compagna. In altri casi, invece, sarebbe stato lo stesso indagato a mettersi al volante della propria automobile per raggiungere le abitazioni degli acquirenti e consegnare la droga a domicilio.

Secondo la ricostruzione della polizia, la donna non avrebbe avuto un ruolo marginale, ma avrebbe partecipato attivamente alla presunta attività illecita. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno quindi portato il pubblico ministero a chiedere una misura cautelare nei confronti di entrambi, successivamente disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.

La coppia è stata rintracciata a Torri di Quartesolo. L’uomo, peraltro, si trovava già agli arresti domiciliari in seguito a un precedente intervento della stessa Squadra Mobile, risalente all’aprile scorso, quando era stato sorpreso in possesso di 17 involucri contenenti cocaina.

Nel pomeriggio del 13 novembre gli agenti hanno dato esecuzione al nuovo provvedimento cautelare. Dopo le formalità di rito, entrambi gli indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione “Andi Leon” rappresenta il risultato di quasi un anno di indagini su un presunto circuito di spaccio che, stando alle risultanze investigative, avrebbe utilizzato tanto la vendita diretta quanto le consegne a domicilio per raggiungere i consumatori in varie zone del Vicentino.

Le accuse sono attualmente al vaglio della magistratura. Per entrambi gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.