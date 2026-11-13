Vicenza, amianto nel cantiere dell’Alta Velocità: area dissequestrata, scatta una nuova ordinanza per rimuovere i rifiuti

Nuovo capitolo nella vicenda dell’amianto rinvenuto nel cantiere dell’Alta Velocità di viale Verona a Vicenza. Dopo il completamento degli interventi di messa in sicurezza e il dissequestro dell’area, il Comune ha emesso una nuova ordinanza che impone la rimozione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ancora presenti nel sito, il loro smaltimento o recupero e il ripristino dei luoghi. I controlli effettuati con Arpav hanno intanto escluso la presenza di fibre di amianto disperse nell’aria nelle zone esterne al cantiere.

Il provvedimento, firmato dal sindaco il 12 novembre 2026, riguarda la ditta Ballarini Srl e il Consorzio Iricav Due, impegnati nei lavori della linea ferroviaria ad Alta Velocità e Alta Capacità.

Amianto, completata la messa in sicurezza del cantiere

La vicenda aveva portato, lo scorso 19 agosto, all’emissione dell’ordinanza sindacale numero 550, con la quale erano stati disposti interventi per mettere in sicurezza il materiale contenente amianto presente nell’area.

Ballarini Srl e Iricav Due hanno successivamente comunicato di aver completato le operazioni prescritte, riguardanti il materiale contenente amianto in ogni sua forma.

Una verifica particolarmente importante ha riguardato la qualità dell’aria nelle zone circostanti. I monitoraggi delle polveri, effettuati in contraddittorio con Arpav, hanno confermato l’assenza di fibre di amianto aerodisperse all’esterno del cantiere.

Sulla base della documentazione presentata dalle imprese e delle valutazioni effettuate da Arpav e Ulss 8 Berica, il Comune ha dichiarato ottemperata l’ordinanza di agosto, riconoscendo il completamento degli interventi di messa in sicurezza richiesti.

Il dissequestro disposto il 9 novembre

Un ulteriore passaggio è avvenuto lunedì 9 novembre, quando il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Treviso, appartenente al Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, ha proceduto al dissequestro dell’area.

L’operazione è stata effettuata su indicazione della sezione penale del Tribunale di Vicenza.

Il dissequestro ha rappresentato un passaggio significativo nella gestione del cantiere, ma non ha concluso gli interventi ambientali necessari.

All’interno dell’area, infatti, rimangono materiali e rifiuti che devono ancora essere classificati, rimossi e destinati agli impianti autorizzati.

Proprio per questo motivo, su indicazione del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il sindaco ha firmato una nuova ordinanza rivolta alle imprese responsabili dei lavori.

Nuova ordinanza: tutti i rifiuti dovranno essere rimossi

Il nuovo provvedimento dispone la rimozione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi attualmente accumulati nel cantiere di viale Verona, il loro corretto smaltimento o recupero e il ripristino dello stato dei luoghi.

Prima di procedere sarà necessario effettuare la caratterizzazione dei materiali, un’operazione tecnica che consente di stabilire la natura dei rifiuti e le eventuali caratteristiche di pericolosità.

Sulla base dei risultati verranno individuate le procedure più appropriate per il trattamento e gli impianti autorizzati a riceverli.

Per quanto riguarda specificamente i materiali contenenti amianto ancora presenti nel cantiere, il Consorzio Iricav Due ha comunicato il 10 novembre che è in fase di formalizzazione il contratto con un’impresa specializzata, incaricata secondo quanto previsto dall’articolo 256 del decreto legislativo 81/2008.

Le operazioni dovranno iniziare con la massima tempestività dopo il completamento degli adempimenti normativi e nel rispetto delle prescrizioni degli enti competenti.

Tutti i materiali rimossi saranno conferiti a strutture autorizzate, garantendo la tracciabilità delle operazioni attraverso la documentazione prevista dalla normativa ambientale.

L’assessore Baldinato: «Nessuna zona d’ombra sulla tutela della salute»

L’assessore all’Ambiente del Comune di Vicenza, Sara Baldinato, ha ribadito che la realizzazione dell’Alta Velocità deve procedere garantendo il pieno rispetto delle norme ambientali e la sicurezza dei cittadini.

«Con questa nuova ordinanza, emessa in accordo con il NOE, ribadiamo un principio per noi non negoziabile: la realizzazione di un’opera strategica come la linea AV/AC deve procedere nel rispetto assoluto delle normative ambientali e della salute pubblica, senza alcuna zona d’ombra», ha dichiarato l’assessore.

Baldinato ha ricordato che gli accertamenti hanno escluso la presenza di fibre di amianto aerodisperse all’esterno del cantiere, sottolineando come il prossimo passaggio consista nell’identificazione e nella corretta gestione dei rifiuti ancora presenti.

L’amministrazione comunale continuerà a seguire le operazioni insieme agli enti di controllo, verificando il rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche stabilite, con l’impegno di mantenere informata la cittadinanza.

Cosa succede adesso nel cantiere di viale Verona

La nuova fase riguarderà principalmente la classificazione e la rimozione dei materiali ancora depositati nell’area, compresi quelli contenenti amianto.

Il completamento della messa in sicurezza e il dissequestro rappresentano due passaggi già conclusi, mentre lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dei luoghi devono ancora essere effettuati.

Il dato più rassicurante per i residenti riguarda i monitoraggi ambientali: nelle verifiche effettuate non sono state rilevate fibre di amianto aerodisperse nelle aree esterne al cantiere.

Rimane comunque l’obbligo per le imprese di completare le operazioni previste dalla nuova ordinanza, sotto la supervisione degli organismi competenti.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è assicurare che i lavori della nuova infrastruttura ferroviaria possano proseguire nel rispetto della salute pubblica e delle disposizioni ambientali, garantendo contemporaneamente la corretta gestione dei materiali rimasti nel sito.