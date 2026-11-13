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13 Novembre 2026 - 13.35

L’intervento di Mattarella al Teatro Olimpico

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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Vicenza oggi, venerdì 13 novembre, per l’inaugurazione della grande mostra “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”, ospitata in Basilica Palladiana dal 14 novembre al 2 maggio 2027. La cerimonia ufficiale si svolge nello storico Teatro Olimpico, con inizio previsto alle 12.10, alla presenza delle autorità cittadine, regionali e dei rappresentanti delle istituzioni culturali coinvolte. Segui la diretta dell’evento.

L’arrivo del Capo dello Stato in piazza dei Signori è previsto intorno alle 11.20. Ad accoglierlo il sindaco Giacomo Possamai, il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, il prefetto Filippo Romano e il presidente della Provincia Andrea Nardin. Dopo la visita alla mostra, Mattarella saluterà i cittadini e le scolaresche presenti in piazza, per poi raggiungere il Teatro Olimpico.

La cerimonia si aprirà con l’esecuzione dell’Inno nazionale e dell’Inno europeo da parte del coro della scuola Barolini e dell’orchestra del Liceo musicale Pigafetta, diretta dal maestro Roberto De Maio. Seguiranno gli interventi del sindaco Possamai, del presidente Stefani, dei curatori Gabriella Belli e Valerio Terraroli e dell’ambasciatore tedesco in Italia Thomas Bagger.

La mostra, che raccoglie 168 opere provenienti da oltre 60 istituzioni e collezioni internazionali, rappresenta il primo capitolo del progetto triennale “Ispirazione Europa”, dedicato ai rapporti artistici e culturali tra i Paesi europei. Un appuntamento di rilievo internazionale che porta a Vicenza capolavori di Canova, Boccioni, de Chirico, Kandinskij, Fontana, Burri, Vedova, Beuys, Richter, Baselitz e Kiefer.

La cerimonia si concluderà indicativamente alle 12.45, mentre il successivo taglio del nastro in Basilica Palladiana sarà affidato al presidente della Regione Alberto Stefani.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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