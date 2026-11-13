Veneto, l’economia cresce a fatica: inflazione al 4,4%, meno occupati e piccole imprese in difficoltà

L’economia del Veneto continua a crescere, ma rallentamenti, rincari e difficoltà delle piccole imprese mettono sotto pressione il sistema produttivo regionale. Nel primo semestre del 2026 l’attività economica è aumentata appena dello 0,7%, mentre l’occupazione è diminuita dello 0,6%. A preoccupare è soprattutto l’inflazione, che a settembre ha raggiunto il 4,4%, colpendo i bilanci delle famiglie attraverso l’aumento delle bollette, dei carburanti e dei costi dei trasporti.

È quanto emerge dall’aggiornamento congiunturale sull’economia del Veneto pubblicato il 12 novembre dalla Banca d’Italia, che restituisce l’immagine di una regione ancora dinamica, ma alle prese con crescenti difficoltà legate all’incertezza internazionale, ai costi energetici e alla prudenza delle aziende negli investimenti.

Il rapporto evidenzia una situazione a due velocità: la manifattura recupera terreno, il turismo e i servizi resistono, ma l’edilizia mostra segnali di indebolimento e le piccole imprese continuano a trovare maggiori difficoltà nell’accesso al credito.

Il Veneto cresce dello 0,7%, meno della media italiana

Secondo l’indicatore ITER elaborato dalla Banca d’Italia, nei primi sei mesi del 2026 l’economia veneta è cresciuta dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, un risultato leggermente inferiore a quello nazionale.

La ripresa avviata nella seconda metà dello scorso anno prosegue, ma senza un’accelerazione significativa. Il quadro internazionale, condizionato dalle tensioni geopolitiche, continua a frenare le prospettive delle imprese.

La produzione manifatturiera ha registrato un incremento del 3,3%, rispetto alla flessione dello 0,2% del 2025. Una crescita sostenuta però anche dalla decisione di molte aziende di accumulare scorte per proteggersi dall’incertezza dei mercati.

Tra i comparti più dinamici figurano le macchine elettriche ed elettroniche, con una produzione aumentata del 5,2%, l’industria alimentare e delle bevande (+4,4%) e la meccanica (+3,5%).

Nonostante questi risultati, i bilanci delle aziende raccontano una situazione meno favorevole. Nei primi nove mesi dell’anno il 40% delle imprese industriali intervistate dalla Banca d’Italia ha segnalato una diminuzione del fatturato, contro il 32% che ha registrato un aumento. Il restante 29% ha indicato una sostanziale stabilità.

Anche gli investimenti risentono del clima di incertezza: oltre sei imprese su dieci stanno rispettando i programmi iniziali, ma le revisioni al ribasso superano quelle al rialzo. Per il 2027 prevalgono previsioni di stabilità, senza segnali di una ripresa particolarmente sostenuta.

Inflazione al 4,4%: bollette e carburanti pesano sulle famiglie

Uno degli aspetti più significativi del rapporto riguarda l’aumento del costo della vita.

Nei primi nove mesi del 2026 l’inflazione media in Veneto è salita al 2,7%, rispetto all’1,8% dello stesso periodo del 2025. La crescita dei prezzi si è intensificata dalla primavera, fino a raggiungere il 4,4% a settembre, contro il 4,2% registrato a livello nazionale.

A incidere maggiormente sono stati i rincari dei carburanti, dei trasporti e delle utenze domestiche, in particolare elettricità e gas.

L’effetto è particolarmente pesante per le famiglie con redditi più bassi, che destinano una parte maggiore delle proprie disponibilità alle spese essenziali, difficilmente comprimibili.

Il reddito disponibile delle famiglie venete è aumentato del 2,6% nel primo semestre, ma l’incremento effettivo del potere d’acquisto, una volta considerato l’aumento dei prezzi, si è fermato allo 0,3%. In Italia la crescita reale è stata dello 0,7%.

Anche i consumi continuano ad aumentare, ma senza particolare slancio: la spesa delle famiglie venete è cresciuta dell’1,1% in termini reali, in linea con la media nazionale.

Tra i consumi durevoli si registra invece una ripresa delle immatricolazioni di automobili, aumentate del 10,4% nei primi nove mesi, anche grazie agli incentivi destinati ai veicoli a basse emissioni.

Lavoro, il Veneto perde occupati mentre l’Italia cresce

Il mercato del lavoro rappresenta un altro elemento di attenzione.

Nel primo semestre del 2026 gli occupati in Veneto sono diminuiti dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo, a livello nazionale, si è registrato un incremento dello 0,6%.

La contrazione ha interessato soprattutto l’industria manifatturiera e le costruzioni, mentre nei servizi l’occupazione è aumentata, sostenuta in particolare da commercio, alberghi e ristorazione.

Il tasso di occupazione regionale si è attestato al 69,8%, mentre quello di disoccupazione è rimasto stabile al 3,1%, ancora sensibilmente inferiore alla media italiana del 5,6%.

La diminuzione degli occupati si è accompagnata a una riduzione dello 0,6% delle forze di lavoro, con un numero di persone in cerca di occupazione sostanzialmente invariato.

Le ore autorizzate di cassa integrazione e dei fondi di solidarietà sono diminuite di poco meno del 20%, principalmente per la riduzione degli interventi ordinari.

I dati amministrativi di Veneto Lavoro mostrano inoltre che nei primi otto mesi il saldo delle posizioni lavorative nel settore privato non agricolo è rimasto pressoché invariato rispetto al 2025, ma con una differenza significativa: sono aumentate le posizioni a tempo determinato, mentre si è ridotto il saldo di quelle a tempo indeterminato.

Piccole imprese in difficoltà, prestiti in calo del 4,9%

Le differenze tra aziende grandi e piccole emergono chiaramente anche nell’accesso ai finanziamenti bancari.

A giugno 2026 i prestiti alle imprese venete risultavano complessivamente diminuiti dello 0,5% rispetto all’anno precedente, mentre in Italia erano aumentati del 2,6%.

La situazione è particolarmente difficile per le piccole imprese, che hanno registrato una contrazione del credito del 4,9%. Per le aziende medio-grandi, invece, i finanziamenti sono cresciuti leggermente, dello 0,3%.

Nel comparto manifatturiero il credito è diminuito del 3,5%, con flessioni particolarmente accentuate nella carta, nella moda e nella produzione di apparecchi elettrici ed elettronici.

Segnali migliori arrivano dai servizi, dove i prestiti sono tornati ad aumentare dell’1,2%, mentre nelle costruzioni sono rimasti sostanzialmente stabili.

Il costo del denaro per le aziende è lievemente cresciuto: a giugno i tassi sui finanziamenti destinati alla liquidità si attestavano al 4,8%, mentre quelli sui nuovi prestiti per investimenti erano al 4,2%.

Secondo i dati provvisori, ad agosto i finanziamenti alle imprese sono tornati leggermente a crescere, dello 0,6%, dopo oltre tre anni di contrazione.

Nonostante le difficoltà, la situazione patrimoniale delle aziende rimane generalmente solida. Circa nove imprese su dieci dell’industria e dei servizi con almeno 20 addetti prevedono di chiudere il 2026 in utile o in pareggio, anche se quattro su cinque segnalano gli effetti negativi dei rincari energetici.

Export in aumento del 4,1%, ma pesa una singola grande commessa

Le esportazioni venete sono cresciute del 4,1% nel primo semestre del 2026, una percentuale vicina al 4,5% nazionale.

Il dato positivo, tuttavia, è fortemente influenzato dalla consegna di una grande nave agli Stati Uniti, avvenuta nel primo trimestre. Senza questa operazione, la crescita delle esportazioni regionali si sarebbe fermata all’1,2%.

Sono aumentate le vendite all’estero di prodotti chimici, apparecchi elettrici ed elettronici e mezzi di trasporto, mentre sono diminuite quelle della meccanica, dell’occhialeria e del mobile. Sostanzialmente stabili gli alimentari e le bevande.

Sul piano geografico, le esportazioni sono aumentate verso l’Unione europea, in particolare in Spagna, mentre la crescita verso Francia e Germania è risultata più contenuta rispetto al 2025.

Negli Stati Uniti il forte incremento è riconducibile soprattutto alla grande commessa navale: escludendola, le esportazioni verso il mercato americano sarebbero diminuite.

In calo anche le vendite verso la Cina, mentre nel Regno Unito si registra una crescita modesta.

Edilizia in frenata, case più care del 4,8%

Dopo anni di espansione, il settore delle costruzioni comincia a mostrare segnali di difficoltà.

Nel primo semestre del 2026 le ore lavorate nell’edilizia sono diminuite dell’1,7%, interrompendo una fase positiva durata cinque anni.

Il progressivo completamento dei cantieri finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza sta contribuendo al rallentamento dell’attività.

La situazione appare particolarmente delicata in vista del 2027: tra le imprese edili prevalgono nettamente quelle che prevedono una diminuzione del valore della produzione rispetto a quelle che si aspettano una crescita.

Nel frattempo il mercato immobiliare continua a registrare aumenti dei prezzi. Nei primi sei mesi le compravendite di abitazioni sono cresciute soltanto dell’1,2%, mentre i prezzi delle case sono saliti del 4,8% a valori correnti, pari al 2,3% al netto dell’inflazione.

Le transazioni di immobili non residenziali sono aumentate del 3%, rallentando rispetto al precedente incremento del 7,8%.

Sul fronte degli investimenti pubblici, invece, i pagamenti degli enti territoriali sono cresciuti del 15,9%, con un aumento del 17,3% per quelli dei Comuni.

A giugno 2026 risultavano pagati 11,4 miliardi di euro per interventi del PNRR localizzati in Veneto, pari a circa il 77% delle risorse assegnate ai progetti considerati. Gran parte degli investimenti riguarda digitalizzazione, transizione ecologica e infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Turismo, aeroporti e servizi: crescono gli stranieri

Tra i settori che mostrano maggiore capacità di tenuta figurano i servizi.

Nei primi nove mesi del 2026 le imprese del terziario hanno registrato un andamento del fatturato generalmente positivo. Per i successivi sei mesi quasi un terzo delle aziende prevede un ulteriore incremento, mentre poco meno di due terzi si aspettano stabilità.

Il turismo continua a crescere, anche se a ritmi contenuti. Nei primi otto mesi dell’anno le presenze nelle strutture ricettive del Veneto sono aumentate dello 0,7%.

L’incremento è stato determinato interamente dai turisti stranieri, mentre le presenze italiane sono diminuite.

Le località lacustri, montane e le città d’arte hanno ottenuto i risultati migliori. In difficoltà, invece, le destinazioni termali e, in misura più limitata, quelle balneari.

Particolarmente positivo il traffico aereo: negli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona, nei primi nove mesi dell’anno, i passeggeri sono aumentati dell’8,1%, rispetto al +4% registrato nel complesso del 2025.

La crescita è stata favorita soprattutto dai collegamenti internazionali, con un contributo significativo dei flussi collegati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Il porto di Venezia ha mantenuto volumi di merci sostanzialmente stabili nel primo semestre, con un incremento dello 0,2%, mentre il traffico container è aumentato del 4,6%.

Mutui e prestiti alle famiglie in crescita

Nonostante l’incertezza economica, continua a crescere il ricorso ai finanziamenti da parte delle famiglie venete.

A giugno i prestiti complessivi a famiglie consumatrici concessi da banche e società finanziarie risultavano aumentati del 3,9% su base annua.

Le nuove erogazioni di mutui per l’acquisto di abitazioni sono cresciute del 5,4% nel primo semestre.

È tornato a rafforzarsi l’interesse per i finanziamenti a tasso variabile, il cui costo si attestava al 3,4%. Le nuove erogazioni di questa categoria sono quasi triplicate rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il tasso fisso, invece, è salito al 3,8%, determinando una diminuzione del 13,9% delle nuove erogazioni. I mutui a tasso fisso rappresentavano comunque il 70,9% delle consistenze complessive a giugno.

In aumento anche il credito al consumo, cresciuto del 5,2%, con un incremento del 5,4% per i prestiti personali e del 5,5% per quelli destinati all’acquisto di autoveicoli.

Le nuove erogazioni di credito al consumo sono aumentate del 6,2%, mentre il tasso di interesse medio è arrivato all’8,8%.

Risparmi in aumento, depositi bancari a +2,7%

Il rapporto della Banca d’Italia evidenzia anche una crescita dei risparmi depositati in banca.

A giugno 2026 i depositi delle famiglie e delle imprese venete erano aumentati del 2,7% rispetto all’anno precedente. L’incremento è stato del 2,1% per le famiglie e del 4% per le imprese.

Il valore dei titoli custoditi presso le banche è cresciuto del 12,8%, con un aumento dell’11,7% per i titoli di Stato e del 7,5% per le obbligazioni bancarie.

I collocamenti di BTP Valore e BTP Italia effettuati a marzo e giugno hanno raccolto in Veneto complessivamente 1,9 miliardi di euro, pari a circa il 7,6% del totale nazionale.

In aumento anche il valore delle azioni detenute dalla clientela regionale (+17,6%) e degli investimenti in fondi (+13,2%).

La qualità del credito rimane elevata: il tasso di deterioramento dei prestiti si è mantenuto allo 0,9%, inferiore all’1,1% nazionale. La quota dei crediti deteriorati è rimasta contenuta al 2,5%.

Intelligenza artificiale: un’impresa industriale su cinque la utilizza

La Banca d’Italia ha analizzato anche la diffusione dell’intelligenza artificiale generativa nelle aziende venete.

L’utilizzo è più avanzato nei servizi rispetto alla manifattura. Oltre un terzo delle imprese del terziario impiega questi strumenti in maniera intensiva o limitata, mentre nell’industria la percentuale supera di poco il 20%.

Tra le imprese manifatturiere circa il 40% non prevede di adottare l’intelligenza artificiale entro la prima metà del 2027.

Il dato segnala una differenza significativa nei processi di innovazione tra i diversi settori produttivi regionali.

Famiglie in difficoltà: quasi 30 mila persone ricevono l’assegno di inclusione

Un altro capitolo riguarda le misure di sostegno economico.

Nel primo semestre del 2026 l’assegno di inclusione ha raggiunto quasi 16.600 famiglie venete, per un totale di circa 29.900 persone, in aumento del 3,8% rispetto all’anno precedente.

I beneficiari rappresentano lo 0,6% della popolazione regionale. Nel Nord Est, secondo le stime Istat riferite al 2025, l’incidenza della povertà assoluta interessava l’8,1% delle persone.

Poco meno di mille persone hanno avuto accesso al supporto per la formazione e il lavoro.

Le famiglie che usufruiscono del bonus sociale per disagio economico sulle forniture energetiche hanno inoltre beneficiato di un contributo straordinario di 115 euro.

Tra gennaio e luglio, oltre 482 mila nuclei familiari veneti hanno ricevuto almeno una mensilità dell’assegno unico e universale, per quasi 769 mila figli.

Le prospettive: il Veneto resiste, ma il 2027 resta incerto

La fotografia tracciata dalla Banca d’Italia racconta un Veneto che mantiene una struttura produttiva solida, ma deve confrontarsi con problemi destinati a condizionare anche i prossimi mesi.

L’aumento dei prezzi riduce i benefici della crescita dei redditi, l’occupazione mostra segnali di flessione e le piccole imprese continuano a registrare difficoltà nell’accesso ai finanziamenti.

La manifattura ha ripreso a crescere, ma il miglioramento della produzione non si traduce automaticamente in un aumento del fatturato o degli investimenti. Anche il rallentamento dell’edilizia, legato alla progressiva conclusione dei progetti del PNRR, rappresenta un’incognita per il 2027.

Restano positivi alcuni elementi: la tenuta dei servizi, l’incremento del turismo internazionale, la solidità finanziaria di molte imprese e la qualità complessivamente elevata del credito.

Il dato più significativo, però, riguarda il divario tra crescita economica e condizioni delle famiglie: a fronte di un’economia regionale aumentata dello 0,7% nel primo semestre, il potere d’acquisto è migliorato soltanto dello 0,3%, mentre l’inflazione ha raggiunto livelli decisamente più elevati.

Una distanza che rende evidente la principale sfida del Veneto: trasformare la ripresa economica in maggiori opportunità di lavoro e in un miglioramento concreto delle condizioni di vita dei cittadini.