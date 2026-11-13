Veneto, schianto frontale tra due auto: muore una donna, un ferito

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 novembre, a Castelbaldo, in provincia di Padova. Una donna ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra due automobili avvenuto intorno alle 14 lungo via Stradona. Un’altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’allarme ha fatto scattare un’imponente mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze del Suem 118 e l’elisoccorso, fatto arrivare per prestare assistenza ai feriti.

La situazione è apparsa subito particolarmente grave. I pompieri hanno lavorato per liberare la donna dall’abitacolo della vettura, rimasto gravemente deformato nell’impatto. Una volta estratta dalle lamiere, l’automobilista è stata affidata ai sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione.

Nonostante i prolungati tentativi di salvarle la vita, per la donna non c’è stato nulla da fare. Le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate fatali e il medico ha dovuto constatarne il decesso. Inutile anche l’arrivo dell’elicottero di soccorso.

L’altra persona coinvolta nell’incidente è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

A ricostruire l’esatta dinamica dello scontro sono gli agenti della Polizia Locale di Montagnana, coordinati dal comandante Alessandro Fozzato. Gli investigatori stanno effettuando gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato l’impatto frontale. Tra gli aspetti da verificare figurano la velocità dei veicoli e l’eventualità di una manovra errata. Dell’incidente è stata informata anche la Procura.

Via Stradona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata. Gli automobilisti sono stati indirizzati verso percorsi alternativi, mentre sul luogo della tragedia proseguivano gli accertamenti delle forze dell’ordine.