VICENZA ABBRACCIA MATTARELLA: GRANDE AFFETTO PER IL PRESIDENTE IN CITTÀ PER LA MOSTRA ITALIA GERMANIA

Vicenza ha accolto venerdì 13 novembre 2026 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato in città per inaugurare la mostra “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”, allestita in Basilica Palladiana e aperta al pubblico dal 14 novembre al 2 maggio 2027. In piazza dei Signori lo attendevano centinaia di cittadini e studenti, prima della cerimonia al Teatro Olimpico.

Mattarella è stato accolto dal sindaco Giacomo Possamai, dal presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, dal prefetto Filippo Romano e dal presidente della Provincia Andrea Nardin. Ha visitato in anteprima l’esposizione accompagnato dall’ambasciatore tedesco Thomas Bagger, dai curatori Gabriella Belli e Valerio Terraroli e dall’amministratore delegato di Marsilio Arte Luca De Michelis. All’uscita si è fermato alle transenne per salutare cittadini e scolaresche.

La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale e quello europeo, eseguiti dal coro della scuola Barolini e dall’orchestra del Liceo musicale Pigafetta diretta da Roberto De Maio. Sono intervenuti Possamai, Stefani, i curatori e l’ambasciatore Bagger. Mattarella ha ringraziato Vicenza ricordando che l’Europa si fonda anche su secoli di scambi culturali e artistici. Secondo il Capo dello Stato, la comune civiltà europea permette di affrontare con fiducia anche le fasi storiche più difficili. Possamai ha sottolineato il valore delle iniziative collaterali che coinvolgono scuole, associazioni e imprese.

L’esposizione riunisce 168 opere provenienti da oltre 60 istituzioni e collezioni internazionali, con capolavori di De Chirico, Boccioni, Kandinskij, Fontana, Burri, Vedova, Beuys, Richter, Baselitz e Kiefer. È il primo capitolo di “Ispirazione Europa”: nel 2027 il dialogo Italia-Francia, nel 2028 quello Italia-Spagna. Al termine della cerimonia le autorità sono tornate in Basilica per il taglio del nastro. Al Presidente, al Teatro Olimpico, è stata donata un’illustrazione di Ale Giorgini realizzata con la Stamperia Busato.