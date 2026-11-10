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10 Novembre 2026 - 10.42

AL TEATRO COMUNALE DI VICENZA TORNA EKUÒ, IL CONCERTO D’AVVENTO PROMOSSO DA MURIALDO WORLD

Elisa Santucci
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Torna al Teatro Comunale di Vicenza l’Ekuò Concerto d’Avvento promosso da Murialdo World, giunto alla sedicesima edizione. In programma il 19 dicembre con The Blue Singers & Orchestra e il gruppo rock Reale, la serata unisce grande musica ed emozioni a uno scopo solidale: sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani locali con il progetto Borsa Lavoro + Inclusione tra Vicenza e Thiene, e finanziare la creazione di un centro giovanile in Benin per la missione Giuseppina in Africa. Biglietti già disponibili.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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