AL TEATRO COMUNALE DI VICENZA TORNA EKUÒ, IL CONCERTO D’AVVENTO PROMOSSO DA MURIALDO WORLD

Torna al Teatro Comunale di Vicenza l’Ekuò Concerto d’Avvento promosso da Murialdo World, giunto alla sedicesima edizione. In programma il 19 dicembre con The Blue Singers & Orchestra e il gruppo rock Reale, la serata unisce grande musica ed emozioni a uno scopo solidale: sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani locali con il progetto Borsa Lavoro + Inclusione tra Vicenza e Thiene, e finanziare la creazione di un centro giovanile in Benin per la missione Giuseppina in Africa. Biglietti già disponibili.