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9 Novembre 2026 - 10.10

ISTITUTO SERBLIN DI VICENZA: BENESSERE PSICOFISICO E SUPPORTO AGLI ADOLESCENTI

Elisa Santucci
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Nato a Vicenza alla fine degli anni Settanta grazie a Patrizia Serblin e Carlo Spiller, l’Istituto Serblin promuove la crescita personale e il benessere psicofisico attraverso il metodo di dinamica mentale base ideato da Marcello Bonazzola. Riconosciuto come ente morale, l’istituto opera oggi su scala nazionale con percorsi dedicati a ogni età. Tra le iniziative di spicco figura il progetto rivolto agli adolescenti tra Vicenza e Schio, pensato per offrire ai ragazzi strumenti validi per il futuro.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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