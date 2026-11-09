ISTITUTO SERBLIN DI VICENZA: BENESSERE PSICOFISICO E SUPPORTO AGLI ADOLESCENTI

Nato a Vicenza alla fine degli anni Settanta grazie a Patrizia Serblin e Carlo Spiller, l’Istituto Serblin promuove la crescita personale e il benessere psicofisico attraverso il metodo di dinamica mentale base ideato da Marcello Bonazzola. Riconosciuto come ente morale, l’istituto opera oggi su scala nazionale con percorsi dedicati a ogni età. Tra le iniziative di spicco figura il progetto rivolto agli adolescenti tra Vicenza e Schio, pensato per offrire ai ragazzi strumenti validi per il futuro.