NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ A CAMISANO: CURE TERRITORIALI, SPECIALISTI E TELEMEDICINA SOTTO LO STESSO TETTO

Proseguono gli open day dell’ULSS 8 Berica per presentare le Case della Comunità. A Camisano Vicentino, nello stabile di via Monsignor Girardi, i cittadini hanno potuto scoprire spazi ampi e funzionali pensati per avvicinare la sanità al territorio. La struttura integra l’assistenza dei medici di base con visite specialistiche e telemedicina, offrendo percorsi dedicati e monitoraggio a chi affronta patologie croniche, senza sostituire i presidi ospedalieri rivolti alle acuzie o a cure complesse.