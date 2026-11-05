STREET TG
5 Novembre 2026 - 11.52

NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ A CAMISANO: CURE TERRITORIALI, SPECIALISTI E TELEMEDICINA SOTTO LO STESSO TETTO

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Proseguono gli open day dell’ULSS 8 Berica per presentare le Case della Comunità. A Camisano Vicentino, nello stabile di via Monsignor Girardi, i cittadini hanno potuto scoprire spazi ampi e funzionali pensati per avvicinare la sanità al territorio. La struttura integra l’assistenza dei medici di base con visite specialistiche e telemedicina, offrendo percorsi dedicati e monitoraggio a chi affronta patologie croniche, senza sostituire i presidi ospedalieri rivolti alle acuzie o a cure complesse.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ A CAMISANO: CURE TERRITORIALI, SPECIALISTI E TELEMEDICINA SOTTO LO STESSO TETTO | TViWeb NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ A CAMISANO: CURE TERRITORIALI, SPECIALISTI E TELEMEDICINA SOTTO LO STESSO TETTO | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy