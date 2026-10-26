Bassano del Grappa celebra Sebastião Salgado: oltre 160 fotografie per raccontare il mondo

Al Museo Civico di Bassano del Grappa è aperta al pubblico una grande mostra dedicata a Sebastião Salgado, uno dei più importanti fotografi contemporanei. L’esposizione, visitabile fino al 4 aprile 2027, raccoglie oltre 160 immagini che ripercorrono cinquant’anni di carriera, tra drammi dell’umanità e bellezza della natura.

Un viaggio fotografico attraverso continenti, popoli e paesaggi, capace di raccontare le grandi trasformazioni del pianeta. Il Museo Civico di Bassano del Grappa ospita “Sebastião Salgado. Fotografie della collezione Maison Européenne de la Photographie, Parigi”, una grande esposizione dedicata al celebre fotografo brasiliano, autore di immagini che hanno segnato profondamente la storia della fotografia documentaria.

La rassegna rappresenta il primo appuntamento ufficiale del percorso di candidatura di Bassano del Grappa a Capitale italiana della Cultura 2029 e porta per la prima volta in Italia una selezione di oltre 160 fotografie provenienti dalla prestigiosa collezione della Maison Européenne de la Photographie di Parigi.

Attraverso gli scatti di Salgado, il visitatore può ripercorrere mezzo secolo di storia contemporanea, dalle condizioni dei lavoratori alle migrazioni, dai conflitti armati alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Un racconto per immagini nel quale trovano spazio sofferenza, speranza, dignità umana e la straordinaria bellezza degli ambienti naturali.

Due grandi sezioni per ripercorrere cinquant’anni di fotografia

Il percorso espositivo è suddiviso in due grandi sezioni, organizzate cronologicamente per documentare l’evoluzione artistica e professionale del fotografo.

La prima è dedicata ai suoi primi 25 anni di attività e propone alcune delle serie più conosciute: “Other Americas”, “Sahel”, “Serra Pelada Gold Mine – Brazil”, “Workers”, “Kuwait”, “Exodus” e “Children of the Exodus”.

Sono immagini che documentano le condizioni di vita delle popolazioni più vulnerabili, il lavoro nelle miniere, i grandi spostamenti umani e le conseguenze delle guerre. Fotografie diventate testimonianze di intere epoche, nelle quali Salgado ha saputo unire il rigore del reportage a una straordinaria forza espressiva.

La seconda sezione è interamente dedicata a “Genesis”, l’ambizioso progetto fotografico sviluppato nell’arco di oltre sette anni. In questo lavoro Salgado ha rivolto il proprio obiettivo verso le aree del pianeta ancora relativamente incontaminate, documentando paesaggi, animali e comunità che hanno conservato uno stretto rapporto con la natura.

Un omaggio alla bellezza della Terra, ma anche un richiamo alla necessità di tutelare ecosistemi sempre più esposti alle conseguenze dell’attività umana.

La mostra fino al 4 aprile 2027: orari e informazioni

L’esposizione è visitabile al Museo Civico di Bassano del Grappa fino a domenica 4 aprile 2027.

Il museo è aperto tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.

Per informazioni, biglietti e modalità di visita è possibile consultare il sito ufficiale dei Musei Civici di Bassano del Grappa.

La mostra è promossa e organizzata dalla Città di Bassano del Grappa, dai Musei Civici di Bassano, dalla Maison Européenne de la Photographie di Parigi e da Silvana Editoriale, nell’ambito del progetto Bassano 2029.

L’iniziativa si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, all’interno del Programma Regionale per la promozione dei Grandi Eventi, con il patrocinio della Regione Veneto.

Main sponsor sono Chrysos e Mevis S.p.A., mentre i media partner sono Il Giornale di Vicenza e Rete Veneta.

La grande retrospettiva dedicata a Salgado rappresenta così non soltanto un importante appuntamento culturale per Bassano e per il Veneto, ma anche un’occasione per riflettere, attraverso la fotografia, sulle grandi questioni sociali e ambientali che hanno attraversato gli ultimi decenni.

Ulteriori immagini e aggiornamenti sulla mostra sono disponibili anche sulla pagina Facebook dei Musei Civici di Bassano del Grappa.