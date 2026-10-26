INVASIONE DI MILIONI DI BRUCHI A BRESSANVIDO E DESTRA BRENTA: PRATI STORICI IN PERICOLO!

Un’emergenza inaspettata sta colpendo i comuni della Destra Brenta, con Bressanvido in prima linea. Milioni di bruchi, nati a causa del caldo anomalo legato ai cambiamenti climatici, stanno divorando l’erba dei preziosi prati stabili del territorio. Se da un lato l’Ulss rassicura i cittadini sull’assenza di rischi sanitari per la comunità, dall’altro gli agricoltori affrontano pesanti e reali danni economici. Scopri i motivi di questa impressionante invasione e le soluzioni messe in campo per fermarla.