Vicentino, scontro tra due camion: serbatoio da 600 litri squarciato, gasolio sulla strada. Traffico bloccato fino alle 18

Incidente stradale con un consistente sversamento di carburante nella mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre, a Thiene. Intorno alle 9, in via Dell’Autostrada, un autocarro da 35 quintali e un autoarticolato sono rimasti coinvolti in una collisione che ha provocato la rottura del serbatoio del mezzo pesante, con la fuoriuscita di gasolio sulla carreggiata e nelle aree circostanti.

Al momento dell’impatto, il serbatoio dell’autoarticolato conteneva circa 600 litri di carburante. La collisione ha provocato uno squarcio nella struttura, consentendo al combustibile di riversarsi sull’asfalto e di raggiungere anche le zone adiacenti alla strada.

Sul posto è intervenuta la pattuglia di pronto intervento del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Strada chiusa e operazioni di bonifica fino alle 18

La presenza di gasolio sulla carreggiata ha reso necessario un intervento di messa in sicurezza e bonifica, affidato al personale specializzato della società Sicurezza e Ambiente Spa.

Per consentire la pulizia del manto stradale e il recupero del carburante disperso nelle aree circostanti, è stata disposta la chiusura della corsia di marcia nel tratto di via Dell’Autostrada compreso tra via Cappuccini e via Dei Morari.

Il provvedimento comporta limitazioni alla circolazione e, secondo le previsioni, la corsia rimarrà chiusa indicativamente fino alle 18 di oggi, venerdì 23 ottobre, salvo il completamento anticipato o il prolungamento delle operazioni.

Due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene sono state impegnate nei rilievi tecnici dell’incidente e nella regolazione del traffico, per garantire la sicurezza degli automobilisti durante gli interventi.

Le operazioni di bonifica sono necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e delle aree interessate dallo sversamento di gasolio.