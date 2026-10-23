Montecchio, targhe false montate dal centro revisioni per far passare la Polo: scoperto il trucco, multe per quasi 4mila euro

Una Volkswagen Polo del 1996 con targhe contraffatte, procurate e installate proprio da un centro autorizzato alle revisioni automobilistiche. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale dei Castelli durante un controllo stradale a Montecchio Maggiore. L’operazione si è conclusa con due sanzioni per complessivi 3.731 euro, il fermo dell’automobile per tre mesi e la segnalazione del centro revisioni agli organi competenti, che potrebbero disporne la sospensione dell’attività.

Tutto è cominciato in viale Trieste, dove una pattuglia ha fermato una Volkswagen Polo guidata da un uomo di 56 anni residente a Lonigo. Durante il controllo, gli agenti hanno notato alcune caratteristiche insolite sulle targhe anteriore e posteriore.

In particolare, entrambe presentavano le bande azzurre laterali, un elemento non previsto nel 1996, anno di immatricolazione della vettura. Anche lo stemma della Repubblica Italiana risultava diverso da quello regolamentare.

Gli approfondimenti hanno confermato i sospetti: le due targhe erano contraffatte. Per il conducente è scattata una multa di 2.000 euro, accompagnata dal sequestro delle targhe e dal fermo amministrativo dell’automobile per tre mesi.

Le targhe false erano state montate durante la revisione

La vicenda ha assunto contorni ancora più particolari quando la Polizia Locale ha ricostruito la provenienza delle targhe irregolari.

Secondo quanto accertato dagli agenti, a procurarle e installarle sarebbero stati gli addetti di un centro revisioni autorizzato della provincia di Vicenza, al quale l’automobilista si era rivolto per sottoporre la vettura ai controlli periodici obbligatori.

Le targhe originali erano infatti talmente deteriorate da non consentire il regolare superamento della revisione. La soluzione prevista dalla normativa sarebbe stata quella di richiederne la sostituzione attraverso gli uffici statali competenti.

Invece, gli operatori del centro avrebbero fornito e montato direttamente due targhe contraffatte, chiedendo all’automobilista un pagamento addirittura superiore alla spesa necessaria per ottenere targhe regolari dalla Motorizzazione Civile.

Le fotografie della revisione incastrano il centro autorizzato

A confermare la ricostruzione sono state anche alcune immagini acquisite dagli agenti, scattate durante le operazioni di revisione. Le fotografie documentavano che la prova era stata effettuata proprio con le targhe irregolari già installate sulla Volkswagen.

Gli elementi raccolti hanno portato a contestare una violazione amministrativa anche al centro revisioni, sanzionato per 1.731 euro.

Ma le conseguenze potrebbero non fermarsi alla multa. La struttura è stata infatti segnalata alle autorità competenti, chiamate ora a valutare l’eventuale sospensione dell’autorizzazione a effettuare le revisioni periodiche dei veicoli.

«L’intervento conferma l’importanza dei controlli della Polizia Locale non soltanto sulla regolarità dei veicoli in circolazione, ma anche sul rispetto delle procedure previste per le attività sottoposte ad autorizzazione, a tutela della legalità e della sicurezza stradale», sottolinea Alessandro Rigolon, comandante della Polizia Locale dei Castelli.

Sulla vicenda interviene anche Giorgio Storti, presidente del Consiglio comunale di Montecchio Maggiore con delega alla sicurezza, che richiama la responsabilità degli operatori autorizzati nel garantire il rispetto delle norme e delle procedure. Storti ringrazia inoltre gli agenti per la professionalità dimostrata nell’individuare l’irregolarità e ricostruire quanto accaduto.

Un controllo apparentemente ordinario che ha quindi fatto emergere non soltanto la circolazione di un’automobile con targhe false, ma anche il coinvolgimento di un’attività professionale autorizzata che avrebbe dovuto garantire proprio la regolarità del veicolo.