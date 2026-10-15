Torna l’ora solare, lancette indietro il 25 ottobre: si dormirà un’ora in più. Ma l’Italia vuole abolire il cambio

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 torna l’ora solare. Alle 3 del mattino le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2. Si potrà quindi dormire un’ora in più, ma farà buio prima nel pomeriggio. Smartphone, computer e altri dispositivi con aggiornamento automatico si adegueranno senza bisogno di interventi.

Il ritorno all’ora solare potrebbe però avere i giorni contati. Proprio giovedì 15 ottobre è stata presentata alla Camera una risoluzione che punta a impegnare il Governo italiano a sostenere in Europa l’adozione dell’ora legale per tutto l’anno, eliminando il doppio spostamento delle lancette.

L’iniziativa arriva dopo un’indagine parlamentare avviata a marzo e sostenuta anche da una petizione che, secondo i promotori, ha raccolto quasi 360mila firme.

Quanto si risparmierebbe eliminando il cambio d’ora

Uno degli argomenti a favore dell’ora legale permanente riguarda i consumi energetici. Secondo le stime di Terna, mantenere le lancette avanti anche durante l’inverno potrebbe consentire un risparmio aggiuntivo di circa 160 milioni di kilowattora all’anno, che si sommerebbe ai 302 milioni già risparmiati durante i sette mesi di ora legale.

La proposta presenta però anche alcune controindicazioni. Durante l’inverno il sole sorgerebbe più tardi, costringendo molti studenti e lavoratori a iniziare la giornata ancora al buio. Diversi specialisti del sonno ritengono infatti preferibile mantenere stabilmente l’ora solare, più vicina ai ritmi biologici.

Come riferisce il Corriere della Sera, la questione rimane comunque legata alle decisioni dell’Unione europea. Il Parlamento europeo aveva già approvato nel 2019 una proposta per abolire il cambio stagionale, ma non è mai stato raggiunto un accordo tra i governi.

Per quest’anno, dunque, nessuna novità: domenica 25 ottobre tornerà l’ora solare, che resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2027, quando le lancette saranno nuovamente spostate avanti di un’ora.