Veneto, persona investita da un treno: circolazione bloccata per ore, ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni

È tornata regolare alle 9 di questa mattina, giovedì 15 ottobre, la circolazione ferroviaria tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia, dopo quasi tre ore di disagi provocati dall’investimento di una persona da parte di un treno. L’incidente ha comportato la sospensione del traffico ferroviario, con ripercussioni sui collegamenti e ritardi fino a 90 minuti, oltre a cancellazioni e limitazioni di percorso.

La prima comunicazione è arrivata alle 6.10, quando la circolazione nel nodo ferroviario veneziano è stata completamente interrotta per consentire l’intervento delle autorità competenti e gli accertamenti legati all’investimento.

Alle 7.20 è stata autorizzata una parziale ripresa del traffico, ma i convogli hanno continuato a viaggiare con forti rallentamenti. La situazione è progressivamente migliorata a partire dalle 8, dopo il via libera delle autorità alla ripartenza dei treni.

Soltanto alle 9 è stato comunicato il completo ripristino della regolarità ferroviaria tra Mestre e Santa Lucia.

L’interruzione ha interessato una delle principali direttrici di accesso ferroviario a Venezia, causando modifiche alla programmazione dei collegamenti. I treni coinvolti hanno accumulato ritardi fino a un’ora e mezza e, in diversi casi, sono stati cancellati o hanno subito limitazioni del percorso.

Non sono state diffuse informazioni sull’identità della persona investita, sulle sue condizioni né sulle circostanze dell’accaduto.