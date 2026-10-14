CRONACAVENETO
14 Ottobre 2026 - 17.48

Monselice-Mare, frontale tra due auto: muore una 35enne

Nicoletta Ugolini
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PADOVA 14 OTTOBRE 2026 – Una donna di 35 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale 104 “Monselice-Mare”, all’altezza dello svincolo per Pozzonovo (Padova). Ferito un uomo di circa 70 anni, portato in ospedale.

I vigili del fuoco di Este hanno estratto gli occupanti dei due mezzi, affidati ai sanitari del Suem 118 arrivati anche con l’elisoccorso. Per la donna il medico ha potuto solo constatare il decesso. La strada è rimasta chiusa, con code nella zona, mentre la Polizia Stradale si occupa dei rilievi.

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