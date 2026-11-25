Un incendio ha interessato questa mattina, alle 8, due appartamenti al piano superiore di un ristorante in via San Filippo, a Meolo, nel Veneziano. I vigili del fuoco sono intervenuti da San Donà di Piave e dalla sede centrale di Mestre, con due autopompe, due autobotti e un’autoscala, coordinati dal funzionario di guardia di Venezia.

Un uomo e una donna, rimasti bloccati negli appartamenti, sono stati portati in salvo con l’autoscala. In tutto sei persone sono state affidate al Suem 118.

Le squadre hanno circoscritto le fiamme, evitando che raggiungessero il ristorante al piano terra. I due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. L’intervento si è concluso verso le 12.