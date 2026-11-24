Umberto Baldo

C’è una notizia che meriterebbe di far arrossire qualcuno nelle sedi nazionali dei sindacati. In sei giorni una proposta di legge di iniziativa popolare per la rivalutazione integrale delle pensioni ha raccolto oltre 50.000 firme, raggiungendo il numero necessario per arrivare al Parlamento.

Si avete letto bene: 50.000 firme in sei giorni!

L’iniziativa è stata promossa da un comitato di cittadini, con il coinvolgimento di alcuni sindacati e movimenti di categoria.

La proposta chiede la rivalutazione integrale delle pensioni, l’esenzione fiscale degli aumenti e l’innalzamento della no tax area a 13.000 euro.

Una notizia importante.

Ma, a mio avviso, anche un’occasione per fare una domanda che qualcuno dovrebbe avere il coraggio di rivolgere ai grandi sindacati italiani.

Ma i sindacati dei pensionati, esattamente, a cosa servono?

Non sto parlando dei patronati, dei servizi di assistenza fiscale, delle pratiche INPS o della compilazione dei modelli 730.

Tutte attività utili, per carità, e che rispondono ad esigenze concrete di milioni di persone.

Sto parlando della ragione sociale di un sindacato: rappresentare gli interessi di una categoria, difenderne i diritti, mobilitarla quando questi vengono messi in discussione.

E qui cominciano le domande imbarazzanti.

In Italia i pensionati sono milioni.

Sono una delle categorie sociali più numerose, pagano le tasse con trattenuta alla fonte, subiscono l’inflazione, vedono diminuire il potere d’acquisto dei propri assegni e, soprattutto, non hanno più la possibilità di recuperare attraverso il lavoro quello che perdono ogni anno.

Esistono organizzazioni sindacali che li rappresentano: lo SPI-CGIL, la FNP-CISL, la UIL Pensionati.

Hanno sedi in tutta Italia, apparati organizzativi, funzionari, dirigenti, strutture territoriali e centinaia di migliaia di iscritti.

La UILP, per fare un esempio, dichiara circa 600.000 iscritti, la SPI-CGIL 2,5 milioni.

Eppure, davanti all’ennesima penalizzazione della rivalutazione delle pensioni, non abbiamo visto queste grandi organizzazioni assumere la guida di una raccolta nazionale di firme per una legge di iniziativa popolare.

Perché?

Non mancavano né i numeri né le strutture.

Non mancava neppure il motivo per mobilitare gli iscritti.

Se una campagna del genere fosse stata promossa congiuntamente dalle tre maggiori organizzazioni sindacali dei pensionati, quante firme avrebbe potuto raccogliere?

Cinquecentomila? Un milione? Io credo molte di più.

Invece abbiamo dovuto aspettare l’iniziativa di un comitato di cittadini.

E attenzione: non sto sostenendo che i sindacati dei pensionati non facciano nulla.

Le loro organizzazioni intervengono nelle trattative, presentano rivendicazioni, contestano provvedimenti governativi. Anche in queste settimane hanno espresso contrarietà alle modifiche della rivalutazione previste dalla manovra.

Ma una cosa è protestare con comunicati stampa, dichiarazioni dei segretari e qualche incontro istituzionale.

Un’altra è mettere in movimento centinaia di migliaia di persone, coinvolgere gli iscritti, portarli a firmare e trasformare una rivendicazione in una grande iniziativa popolare.

E se del caso portare in piazza noi “pantere grigie”!

È proprio questa differenza che vorrei sottolineare.

Perché il sindacato non dovrebbe essere soltanto un’organizzazione che parla a nome dei propri iscritti.

Dovrebbe essere anche quella che li mette nelle condizioni di far sentire con forza la propria voce.

E allora viene spontanea una domanda ancora più sgradevole.

I pensionati sono iscritti ai sindacati per essere rappresentati oppure sono i sindacati che hanno bisogno dei pensionati per mantenere iscritti, strutture e apparati?

Non è un’accusa che riguarda necessariamente ogni dirigente o ogni funzionario. Ci sono certamente persone che lavorano con impegno e convinzione. Ma è una domanda legittima sul funzionamento di organizzazioni che raccolgono milioni di adesioni e che dovrebbero avere nella tutela dei pensionati una delle loro priorità.

C’è poi un aspetto che riguarda direttamente la politica.

I pensionati costituiscono un bacino elettorale enorme.

Tutti li corteggiano quando servono voti, tutti promettono attenzione alle loro condizioni, ma quando arriva il momento di distribuire le risorse pubbliche diventano spesso una categoria sulla quale è relativamente facile fare cassa.

Perché sono tanti, ma sono anche frammentati.

E soprattutto non hanno più un datore di lavoro da bloccare con uno sciopero.

Forse è proprio questo il punto.

Un pensionato non può scioperare.

Non può fermare una fabbrica, un ufficio o una banca.

Può però firmare, protestare, manifestare e votare.

E un sindacato che voglia davvero rappresentarlo dovrebbe sapere come trasformare queste possibilità in forza contrattuale e politica.

Le 50.000 firme raccolte in sei giorni sono una bella notizia per chi come me crede nella partecipazione democratica.

Ma sono anche uno specchio nel quale le grandi organizzazioni sindacali dei pensionati dovrebbero avere il coraggio di guardarsi.

Perché se per difendere milioni di pensionati occorre che si organizzino autonomamente 50.000 cittadini, allora qualche domanda sul ruolo di chi dovrebbe rappresentarli è inevitabile.

E forse, prima di chiedere nuovi iscritti, sarebbe il caso di chiedersi se si sta facendo abbastanza per meritarseli.

Umberto Baldo