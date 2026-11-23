Di Alessandro Cammarano

Un tempo il Natale a Vicenza si preparava a piedi, con la sporta al braccio e il cappotto buono, lungo un percorso che ogni famiglia conosceva a memoria e che toccava, giorno dopo giorno, le stesse botteghe, dove i commercianti chiamavano i clienti per nome e ricordavano che cosa avessero acquistato l’anno precedente. Nessuno conosceva allora il panettone firmato, né il panettone gastronomico per palati raffinati, né le edizioni limitate con il nome dello chef sulla scatola; il panettone si comprava dove si comprava tutto il resto, e piaceva perché era quello di sempre, familiare alla tavola e alla memoria.

La vigilia trascorreva senza cenoni, tra le faccende di casa e i preparativi in cucina, perché a Vicenza gli appetiti e le energie si serbavano per il pranzo del 25 dicembre, e il pranzo cominciava molto prima, con l’elenco delle compere. L’elenco si apriva con Porro, dove si andava per i tortellini freschi e per le specialità di gastronomia, le delicatessen, come si diceva con una punta di esterofilia chic, e per quanto serviva a una tavola destinata ad accogliere l’intera parentela; Porro per fortuna è ancora in attività, e ci si va tuttora con lo stesso animo di allora. Si usciva con i pacchetti avvolti nella carta e con la serena sensazione di avere speso bene, e lo stesso valeva per la Casa del Parmigiano, altra tappa fissa del percorso, dove il formaggio si sceglieva con cura e si portava a casa per la grattugia e per la tavola.

Chi voleva il baccalà come si deve si recava da Geremia, alla Casa del Baccalà, dal mitico Araldo, dove lo stoccafisso, che i vicentini chiamano con orgoglio “bacalà”, veniva scelto, pesato e commentato con una competenza d’altri tempi. Il baccalà mantecato, bianco e soffice, poteva aprire il pranzo di Natale e costituiva l’unica presenza del mare su una tavola veneta, tutta altrimenti dedicata alla terra e ai suoi sapori.

La carne si comprava nelle macellerie del centro, e davanti ai banchi si faceva tranquillamente la fila, ciascuno in attesa del proprio turno e del taglio prenotato per tempo, fra conversazioni sottovoce e raccomandazioni ripetute al macellaio. C’era la Macelleria Centrale, tuttora in pienissima attività, e c’era la gloriosa macelleria Nodari, in Piazza delle Erbe, che oggi non esiste più e che molti vicentini ricordano con un sentimento di sincero rimpianto. La coda si trasformava in un momento di incontro, fra notizie scambiate, ricette confrontate e uno sguardo discreto e curioso a quanto il vicino portava nella sporta.

Per il pane, ça va sans dire, ci si rivolgeva a Menardi o al glorioso e tuttora meravigliosamente attivo Gemo.

Tra una commissione e l’altra ci si concedeva una sosta, piccola e gradita: una tartina da Renzo, nella fiaschetteria di contrà Frasche del Gambero, che per fortuna esiste ancora e continua ad accogliere chi entra con le braccia cariche di pacchetti; oppure uno spritz e un paninetto con la salsa cosacca alla Meneghina, che oggi in contrà Cavour è diventata una “champagneria” fighetta. Erano pause brevi, con il cappotto addosso e le borse accanto, il tempo di scambiare due parole con un conoscente e di riprendere il giro.

Venivano poi i dolci, che occupano un posto speciale nel ricordo. Il vassoio più atteso era quello di Sorarù, sotto i portici di Piazzetta Palladio, dove una famiglia venuta dalla Marmolada aprì nell’Ottocento una pasticceria che i vicentini frequentano da generazioni e che conserva le boiserie, le dorature e l’aspetto raccolto di un salotto d’altri tempi. A Natale vi si entrava con pazienza, nel profumo di burro e di zucchero, per il plumcake dalla ricetta tramandata nel tempo, per la torta Sacher, per i biscotti della tradizione e per i dolci tipici delle feste, e si usciva con il pacchetto chiuso dal nastrino col cappiolino per infilare il dito. Sorarù per fortuna è ancora presente e attivo, e basta varcarne la soglia per ritrovare qualcosa di quel clima. A pochi stava – e tuttora sta – la pasticceria Venezia, in contrà Pescaria, oggi annoverata fra le botteghe storiche della città e famosa per la sua millefoglie e per i cestini con la crema al burro, che non mancavano mai sul vassoio delle feste. Completava il quadro la pasticceria Guerceri in Corso Palladio, scomparsa e molto rimpianta, il cui nome richiama più di un ricordo in chi ha qualche capello bianco. Il vassoio arrivava a casa tenuto con cura, lungo le contrade affollate, e rappresentava a buon diritto il coronamento del pranzo.

Gli acquisti dei regali si compivano in centro, tra vetrine illuminate e marciapiedi dove si procedeva con passo lento, perché le contrade si riempivano di gente che guardava, sceglieva, tornava sui propri passi e ricominciava. Nelle settimane che precedevano le feste il centro si animava di voci, di saluti scambiati sotto i portici e di quel passo lento di chi non ha fretta di tornare a casa. Il regalo si prendeva in mano, si faceva incartare sotto gli occhi dell’acquirente, e il commesso conosceva già la taglia del nipote o il gusto della zia; bastavano un negoziante di fiducia e una mezz’ora di pazienza, e l’oggetto giungeva sotto l’albero con un nastro e una piccola storia da raccontare.

Le feste si chiudevano con le bancarelle della Befana, parte di un mercato dell’Epifania annoverato fra le fiere epifaniche più antiche d’Italia. Un tempo quelle bancarelle erano bellissime: giocattoli, dolciumi, piccole meraviglie da guardare con gli occhi dei bambini e da acquistare con i soldi messi da parte per settimane, merce solida che qualcuno conserva ancora in un cassetto. Chi era bambino ricorda la fila davanti ai banchi dei giocattoli, la mano stretta a quella del nonno e la scelta, lunga e ponderata, di un solo oggetto. Oggi, a giudizio di chi scrive, molti banchi sono colmi di un ciarpame sgradevole, in buona parte privo dei requisiti previsti dalla legge e meritevole di una verifica dei NAS, destinato a rompersi prima di giungere a casa.

Il rimpianto per quel Natale nasce dal ricordo di un modo di comprare, di mangiare e di incontrarsi che aveva un volto preciso, quello del commerciante che conosceva i propri clienti. Chi volesse ritrovarne una traccia ha una via semplice e a portata di mano: scegliere una bottega attiva da sempre, entrarvi con calma, acquistare qualcosa guardando negli occhi chi lo vende, e portare in tavola il 25 un baccalà mantecato, dei tortellini freschi e un dolce di Sorarù.