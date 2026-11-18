Umberto Baldo

C’è una cosa che ho imparato frequentando per parecchi anni la politica: i programmi elettorali vanno sempre letti con una certa dose di diffidenza.

Non perché contengano necessariamente delle bugie. Sarebbe troppo semplice.

Il problema è che, molto spesso, contengono verità accuratamente selezionate, promesse generiche, e soprattutto una quantità industriale di buone intenzioni.

Sono costruiti per dire agli elettori quello che questi desiderano sentirsi dire, evitando accuratamente di spiegare quello che si intende realmente fare, o che ragionevolmente sarà possibile fare.

In fondo, il programma elettorale è anche questo: uno specchietto per le allodole.

Serve ad attirare consensi, non necessariamente ad anticipare le decisioni di governo.

Io definisco questo modo di fare politica “gattopardismo programmatico”.

Cambiare tutto nelle dichiarazioni per non cambiare niente nella realtà.

Riempire i programmi di riforme, rivoluzioni, lotte, promesse, evitando accuratamente di indicare dove si prenderanno i soldi e quindi chi dovrà rinunciare a qualcosa.

Prendiamo un esempio che mette tutti d’accordo: la lotta all’evasione fiscale.

Destra, sinistra, centro, opposizione e maggioranza.

Non c’è Partito che non la inserisca nel proprio programma.

Tutti indignati, tutti determinati, tutti pronti a dichiarare guerra agli evasori.

Una guerra che dura da decenni, attraversa Governi di ogni colore, e si rinnova puntualmente ad ogni campagna elettorale.

Una specie di conflitto permanente nel quale, curiosamente, il nemico non viene mai definitivamente sconfitto.

Ma provate a cercare nei programmi elettorali qualcosa di più concreto.

Quali categorie intendete controllare? Quali nuovi strumenti volete introdurre? Quali abitudini consolidate siete disposti a modificare? Quali interessi di categoria siete pronti a scontentare?

Qui cominciano i problemi. Perché le parole sono gratis, mentre i provvedimenti hanno un costo politico.

Faccio un esempio terra terra, tanto per capirci.

I taxi.

Perché non prevedere che il tassametro, oltre a misurare il costo della corsa, emetta automaticamente anche un documento fiscale, trasmettendo i dati all’Agenzia delle Entrate?

Una misura relativamente semplice, almeno in linea di principio, che renderebbe più difficile incassare una corsa senza lasciare traccia fiscale.

Naturalmente andrebbe studiata nei dettagli, tenendo conto della normativa e delle caratteristiche tecniche degli apparecchi. Ma il concetto è chiarissimo.

Ora, secondo voi, quale Partito inserirebbe nero su bianco una proposta del genere nel proprio programma elettorale?

Qualcuno potrebbe anche pensarci.

Ma poi dovrebbe mettere in conto la reazione dei tassisti, delle loro associazioni, delle loro Organizzazioni di categoria. E magari qualche voto in meno alle elezioni.

E allora meglio lasciar perdere.

Si scrive semplicemente: «Rafforzeremo la lotta all’evasione fiscale».

Una frase bellissima. Non costa niente, non scontenta nessuno, e soprattutto non obbliga a fare nulla di preciso.

E non pensiate che il problema riguardi soltanto i tassisti.

Lo stesso ragionamento vale per tutte le categorie nelle quali esistono sacche di evasione, lavoro irregolare, pagamenti non tracciati, o redditi dichiarati con una certa fantasia.

Per intervenire davvero bisognerebbe mettere in conto controlli, obblighi, sanzioni e qualche inevitabile malumore.

Bisognerebbe essere disposti a pestare i piedi a più di qualcuno.

Ma quel qualcuno potrebbe essere un elettore.

O, peggio ancora, un’intera categoria organizzata, capace di farsi sentire molto più dei milioni di contribuenti che pagano regolarmente le tasse.

Ed ecco spiegato il mistero.

Il dipendente che si vede trattenere le imposte direttamente dalla busta paga non ha bisogno di essere convinto a pagare. Il pensionato neppure.

Per loro l’evasione fiscale è un “lusso” che non possono permettersi.

Il problema è che questi contribuenti, pur essendo milioni, non hanno normalmente una corporazione che possa minacciare scioperi, bloccare servizi, od organizzare proteste sotto le finestre di Palazzo Chigi.

Sono elettori silenziosi. E la politica, come sappiamo, ha un udito piuttosto selettivo.

Ma c’è un altro aspetto che meriterebbe maggiore attenzione: la certezza delle sanzioni.

Perché non rendere effettiva anche la prospettiva della reclusione per chi commette gravi frodi fiscali?

In Italia alcune fattispecie di reato tributario prevedono già pene detentive.

Ma il problema è che troppo spesso la distanza tra la previsione di una sanzione e la sua effettiva applicazione finisce per alimentare la convinzione che, in fondo, evadere convenga.

Non sto parlando di chi commette un errore nella dichiarazione o di chi si trova in difficoltà economiche e non riesce a pagare un’imposta.

Parlo di chi organizza frodi, nasconde sistematicamente redditi e costruisce veri e propri meccanismi per sottrarsi al fisco.

Per costoro la sanzione deve essere una prospettiva reale, non una minaccia scritta sulla carta.

E magari cominciare proprio da qualche caso emblematico.

Perché una condanna effettiva per una frode fiscale, e il carcere vero, può avere un effetto educativo assai maggiore di cento conferenze stampa sulla fedeltà fiscale.

Insomma, per usare una vecchia massima, ogni tanto bisognerebbe «punirne uno per educarne cento».

Ma qui casca l’asino.

Per dare un esempio bisogna avere il coraggio di scegliere un destinatario. Ma scegliere un destinatario significa rischiare di scontentare qualcuno.

Molto meglio continuare a scrivere «lotta all’evasione» nei programmi.

È una formula, ripeto, che non costa nulla e soprattutto non fa arrabbiare nessuno.

Naturalmente nessuno pretende che un programma elettorale sia un manuale tecnico di diritto tributario.

Ma tra un manuale ed una raccolta di buoni propositi, o peggio di un libro dei sogni, c’è una bella differenza.

Un Partito che promette di combattere l’evasione dovrebbe almeno avere il coraggio di spiegare con una certa dovizia di particolari dove intende intervenire, con quali strumenti, e soprattutto quali interessi è disposto a scontentare.

Altrimenti non sta presentando un programma. Sta recitando una parte.

E così, elezione dopo elezione, continueremo ad assistere alla rappresentazione di questa grande ipocrisia nazionale.

Tutti contro l’evasione, tutti per l’equità fiscale, tutti pronti a promettere tolleranza zero.

Poi, quando si tratta di passare dalle parole ai fatti, improvvisamente diventano tutti molto tolleranti.

È il gattopardismo programmatico: cambiare il linguaggio per lasciare intatti gli interessi.

E il contribuente che paga regolarmente?

Quello può stare tranquillo. Anche nella prossima legislatura avrà la certezza matematica di continuare a pagare per tutti.

Almeno lui, poveretto, non ha bisogno di essere convinto con un programma elettorale.