Umberto Baldo

Confesso che la notizia dell’amministrazione giudiziaria per un anno disposta dal Tribunale di Milano nei confronti di Revolut mi ha colpito particolarmente.

Non soltanto per le dimensioni della vicenda, ma perché tocca un tema che conosco abbastanza bene.

Nel corso della mia vita professionale mi sono occupato di normativa antiriciclaggio fin dalla sua introduzione in Italia, nel 1991.

Per alcuni anni è stata addirittura la mia principale occupazione. Ho seguito questa materia nelle sue diverse declinazioni: giuridiche, teoriche, operative, procedurali, organizzative e formative.

Ho visto crescere anno dopo anno una normativa che, nel tempo, ha cambiato profondamente il modo di lavorare degli Istituti di credito.

Per questo, leggendo le contestazioni mosse a Revolut, mi è venuto spontaneo pensare ad una questione che rischia di passare in secondo piano: i controlli antiriciclaggio costano, e costano parecchio.

Ma andiamo con ordine.

Revolut rappresenta sicuramente una delle esperienze più interessanti della rivoluzione Fintech.

Ha conquistato milioni di clienti offrendo servizi bancari attraverso lo smartphone, con procedure semplici, costi contenuti, ed una rapidità che gli Istituti tradizionali, almeno inizialmente, si sognavano.

Aprire un conto con un documento ed un selfie, effettuare pagamenti, trasferire denaro, cambiare valuta, gestire carte e investimenti: tutto a portata di clic.

Un modello che ha incontrato il favore del pubblico, e che ha costretto anche le Banche tradizionali ad accelerare la propria trasformazione digitale.

Sarebbe ingeneroso non riconoscerglielo.

Ma proprio qui comincia il problema.

Il Tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della filiale italiana di Revolut, a seguito di indagini della Guardia di Finanza e della Procura milanese.

Secondo gli inquirenti, gravi carenze nei sistemi antiriciclaggio avrebbero consentito a 24 persone, indagate o condannate per diversi reati, di movimentare ed occultare tra il 2021 e il 2026 flussi finanziari per 41,9 milioni di euro.

La ricostruzione complessiva della Procura parla di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni.

C’è poi un dato che merita particolare attenzione: altri Intermediari Finanziari avrebbero trasmesso un centinaio di segnalazioni di operazioni sospette riguardanti quei soggetti, mentre Revolut non ne avrebbe presentata nessuna.

E’ questo dato in particolare, per chi conosce la normativa e la “filosofia” dell’antiriciclaggio, che dovrebbe suonare come un campanello d’allarme.

Attenzione: deve essere chiaro che non stiamo parlando di una Banca accusata di aver partecipato consapevolmente alle attività criminali dei propri clienti.

In altre parole Revolut NON è accusata di riciclaggio.

Il provvedimento riguarda le carenze dei suoi presidi di controllo, e la loro presunta capacità di agevolare attività illecite.

È una distinzione giuridica importante, e la misura adottata, prevista dal Codice antimafia, ha carattere preventivo e punta a ripristinare controlli adeguati, non a sanzionare penalmente la società.

Ma torniamo al punto che mi interessa maggiormente.

Chi ha lavorato in una Banca sa che l’antiriciclaggio non consiste nel mettere una crocetta su un modulo o nel chiedere al cliente la fotocopia della carta d’identità.

Dietro quella che il cliente percepisce come una semplice apertura di conto esiste un’organizzazione complessa.

Bisogna identificare il cliente, conoscerne l’attività, comprenderne il profilo economico, verificare la coerenza delle operazioni con le informazioni disponibili, aggiornare periodicamente i dati, monitorare i movimenti, individuare anomalie, ed approfondire quelle che meritano attenzione.

Servono personale preparato, formazione continua, procedure, sistemi informatici, controlli interni e strutture specializzate.

E servono soprattutto persone capaci di interpretare ciò che gli algoritmi segnalano, perché una macchina può individuare un’anomalia, ma non sempre è in grado di comprenderne il significato.

Tutto questo costa. E non poco.

Naturalmente, la tecnologia può ridurre sensibilmente questi costi.

Può automatizzare procedure, incrociare informazioni, individuare comportamenti anomali e rendere più efficienti i controlli.

Ma non può trasformare l’obbligo di vigilanza in un optional.

Ed è qui che la vicenda Revolut apre una questione di concorrenza che considero tutt’altro che secondaria.

Immaginiamo una Banca tradizionale che investe risorse importanti per rispettare la normativa antiriciclaggio, mantenere strutture adeguate, e formare il personale.

Poi arriva un concorrente che offre servizi analoghi a prezzi inferiori.

Se ci riesce perché ha trovato soluzioni tecnologiche più efficienti, tanto di guadagnato.

È il mercato, ed è giusto che sia così!

Ma se una parte del vantaggio competitivo devesse derivare da controlli meno rigorosi, allora il discorso cambia completamente.

Non sarebbe più soltanto una questione di modelli organizzativi diversi.

Sarebbe una forma di concorrenza nella quale qualcuno sostiene tutti i costi della legalità e qualcun altro, eventualmente, riesce a risparmiarne una parte.

E questo non è accettabile.

C’è poi un’altra questione, che riguarda l’Europa.

Revolut Bank UAB ha sede in Lituania, dove ha ottenuto la licenza bancaria che le consente di operare negli altri Paesi dell’Unione attraverso il cosiddetto passaporto europeo.

È una delle conseguenze positive del mercato unico: un’autorizzazione bancaria rilasciata in uno Stato membro permette di offrire servizi negli altri Paesi europei.

Ma questo meccanismo richiede anche una vigilanza capace di funzionare altrettanto bene a livello sovranazionale.

Perché il denaro non conosce frontiere. Può partire da un conto italiano, passare attraverso un intermediario lituano e raggiungere in pochi secondi un altro Paese.

La criminalità organizzata, che di certo non ha bisogno di corsi di formazione sull’integrazione europea, queste opportunità le conosce benissimo.

Non possiamo avere un mercato finanziario europeo e controlli che rischiano di procedere ancora secondo logiche prevalentemente nazionali.

La collaborazione tra Autorità di vigilanza, Unità antiriciclaggio e Magistrature dei diversi Paesi deve essere effettiva, tempestiva e concreta.

Infine, c’è una questione più generale, che va oltre Revolut e riguarda il nostro modo di intendere la modernizzazione.

Negli ultimi anni abbiamo giustamente combattuto la burocrazia, le procedure inutilmente complicate, gli adempimenti che trasformano qualsiasi operazione in una corsa a ostacoli.

Ma qualche volta abbiamo finito per confondere la semplificazione con la deregolamentazione.

Non tutte le regole sono burocrazia. Non tutti i controlli sono un intralcio all’attività economica.

E non tutte le procedure possono essere eliminate in nome della velocità.

Nel settore bancario, soprattutto, alcune regole servono ad impedire che il sistema finanziario diventi uno strumento nelle mani della criminalità.

Non possiamo pretendere che una Banca sia moderna perché permette di aprire un conto in tre minuti, se poi non è in grado di capire chi quel conto lo utilizza e da dove arrivano i soldi.

Non vorrei che qualcuno interpretasse queste considerazioni come una difesa delle vecchie Banche, con i loro sportelli, le code, i moduli in triplice copia e qualche impiegato che sembrava considerare ogni cliente un potenziale disturbatore della quiete aziendale.

Di quelle inefficienze possiamo tranquillamente fare a meno.

Ma c’è una differenza sostanziale tra eliminare le complicazioni inutili e risparmiare sui controlli necessari.

La tecnologia può rendere più veloce il trasferimento del denaro, ma non deve rendere più facile nasconderne la provenienza.

Perché la legalità ha un costo; l’illegalità, invece, produce profitti.

E se per competere sul mercato qualcuno comincia a risparmiare sulla prima, prima o poi il conto lo paghiamo tutti.

Umberto Baldo