Un camion carico di ghiaia ha provocato il crollo del ponte galleggiante di Caposile, nel territorio comunale di Musile di Piave, in provincia di Venezia. L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 17 novembre, poco prima delle 9.20, quando il mezzo pesante stava attraversando la struttura sul fiume Sile.

Il ponte ha ceduto durante il passaggio dell’autocarro, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso ed è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo, senza bisogno di essere estratto dai Vigili del Fuoco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di San Donà di Piave e Jesolo, affiancate dall’autogru proveniente da Treviso. Presente anche la Polizia Locale, impegnata nella gestione della situazione e negli accertamenti relativi all’accaduto.

Le operazioni di soccorso si stanno concentrando sulla messa in sicurezza del mezzo pesante e sullo scarico della ghiaia trasportata, necessario per alleggerire il camion e consentire le successive manovre di recupero.

Particolare attenzione viene riservata anche alla tutela ambientale. I Vigili del Fuoco stanno infatti posizionando apposite panne assorbenti sulla superficie del Sile, con l’obiettivo di contenere eventuali fuoriuscite di carburante dal camion ed evitare che sostanze inquinanti possano disperdersi nelle acque del fiume.

Il cedimento della struttura ha richiesto un intervento particolarmente delicato, considerata la presenza del mezzo pesante e la necessità di operare direttamente sul corso d’acqua.

Restano da chiarire le circostanze precise che hanno determinato il crollo del ponte galleggiante. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso.