Incidente mortale nella serata di lunedì 16 novembre a Mozzecane, in provincia di Verona. Marcello Poiani, 53 anni, residente a Castel d’Azzano, ha perso la vita nello scontro tra la sua Harley Davidson e un’automobile lungo la Statale 62 della Cisa, all’incrocio con via Ugo Foscolo. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato attorno alle 19. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava percorrendo la strada statale quando si è trovato davanti una Volkswagen Touran, condotta da un uomo di 45 anni residente a Quaderni, che si sarebbe immessa sulla carreggiata provenendo dalla strada laterale.

Il 53enne avrebbe tentato una brusca frenata per evitare l’impatto, come sembrerebbero indicare le tracce lasciate sull’asfalto per diversi metri. Il tentativo, tuttavia, non è bastato a scongiurare la collisione.

A seguito del violento urto, Poiani è stato sbalzato dalla motocicletta ed è caduto pesantemente sulla strada, riportando ferite gravissime.

Alcune persone di passaggio si sarebbero immediatamente fermate per prestare i primi soccorsi, mentre veniva richiesto l’intervento del personale sanitario.

Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 con un’ambulanza e un’automedica. Sono state avviate le manovre di rianimazione, proseguite nel tentativo di salvare la vita al motociclista, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il medico ha dovuto constatare il decesso del 53enne direttamente sul luogo dell’incidente.

Il conducente della Volkswagen Touran non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villafranca, che hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi necessari a chiarire le responsabilità.

Gli accertamenti dovranno stabilire l’esatta sequenza delle manovre compiute dai due conducenti e le circostanze che hanno provocato la collisione costata la vita a Marcello Poiani.