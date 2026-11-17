Mille nuove opportunità di lavoro nella Polizia di Stato per giovani laureati in informatica, economia, lingue straniere e comunicazione. Sono stati pubblicati oggi, martedì 17 novembre, quattro bandi di concorso per l’assunzione di altrettanti allievi vice ispettori, con una novità importante: per la prima volta i posti saranno distribuiti su base provinciale e i candidati potranno indicare le proprie preferenze territoriali.

L’iniziativa punta a rafforzare gli organici della Polizia con figure professionali specializzate, capaci di rispondere alle nuove esigenze investigative, tecnologiche e amministrative.

La novità: si potranno indicare le province preferite

Il cambiamento più significativo riguarda le modalità di assegnazione. Al momento della domanda, ogni candidato dovrà indicare un ordine di preferenza tra le province disponibili. La destinazione sarà stabilita prima dell’inizio del corso di formazione, secondo le modalità previste dai bandi.

Una novità che consentirà agli aspiranti vice ispettori di esprimere fin dall’inizio le proprie preferenze sulla sede di servizio.

I mille posti disponibili: quattro settori specialistici

La distribuzione delle assunzioni risponde alle differenti necessità della Polizia di Stato.

Sono 300 i posti destinati agli esperti informatici, figure sempre più importanti per contrastare la criminalità digitale, gestire sistemi tecnologici e affrontare le nuove forme di reato legate alle comunicazioni informatiche.

Altri 270 posti riguardano il settore economico, con la ricerca di laureati dotati di competenze amministrative e contabili.

Per il settore linguistico e umanistico sono disponibili 230 posti. L’obiettivo è potenziare le capacità operative e investigative in un contesto internazionale caratterizzato dalla mobilità delle persone e da fenomeni criminali che attraversano i confini nazionali.

Infine, 200 posti sono riservati alla comunicazione istituzionale, per reclutare personale specializzato nell’utilizzo dei media digitali, nei processi comunicativi e nella gestione delle relazioni pubbliche.

Chi può partecipare e quali prove sono previste

I concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano ancora compiuto 28 anni e siano in possesso della laurea triennale richiesta per il settore scelto. I titoli di studio ammessi sono specificati nei rispettivi bandi.

L’iter di selezione potrà comprendere un’eventuale prova preselettiva, seguita dalla verifica dell’efficienza fisica attraverso una prova di corsa, dagli accertamenti psicofisici e attitudinali, dalla valutazione dei titoli e da una prova orale.

I vincitori saranno ammessi a un corso di formazione retribuito della durata di un anno, finalizzato alla preparazione professionale dei nuovi vice ispettori.

Dove consultare i bandi e presentare domanda

Tutte le informazioni sui requisiti, sui titoli di laurea ammessi, sulla ripartizione provinciale dei posti e sulle procedure di partecipazione sono disponibili sul portale ufficiale dei concorsi della Polizia di Stato:

https://concorsionline.poliziadistato.it

Gli interessati dovranno consultare i singoli bandi anche per conoscere i termini di presentazione delle domande e le modalità di svolgimento delle selezioni.